Дегустационное меню от шефа в De Dos

Ресторан De Dos решил предложить гостям сет-меню от шеф-повара в честь получения награды журнала Tatler.

15 Октября 2017 13:00:00

Нынешний год стал особенным для ресторана De Dos в Чернг-Талей, завоевавшего место в списке лучших заведений страны по версии Tatler Thailand. Получение награды сподвигло владельцев ресторана на то, чтобы разделить победу с гостями, и эта задумка материализовалась в дегустационном сет-меню шефа Пабло.

Попробовать сет из пяти блюд можно до конца ноября. Шеф Пабло предлагает ценителям изящной кухни фуа гра, тыквенный суп, морских гребешком с аляски, томленную на слабом огне утиную грудку и ромовую бабу на десерт. Дегустационный сет обойдется в 950 бат, при этом также доступен вариант дегустации с подобранными шефом напитками.

Заказать столик можно на сайте dedos-restaurant.com и по телефону 076 325 182.