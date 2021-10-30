Дайвер погиб на подводной охоте у побережья Камалы

Немолодой дайвер утонул во время подводной охоты на небольшом пляже Лайи в Камале. Инцидент произошел в пятницу, 29 октября.

Иккапоп Тхонгтуб

Криенгсак Бунланг – сотрудник службы спасения на водах при административной организации Камалы (OrBorTor) – рассказал, что тревогу подняла жена погибшего дайвера, которая дожидалась его на берегу и в какой-то момент поняла, что муж задерживается.

Женщина, рассказала господину Бунлангу, что в этот день ее муж – 59-летний Карун Сомса – добыл кальмара, доставил добычу на берег, после чего отправился продолжать охоту. Когда муж не вернулся в течение часа, она поняла, что могло произойти что-то непредвиденное, и обратилась за помощью.

Среди прочих в поисках пропавшего дайвера принял участие спасатель Чактуронг Чайпонг, который принялся обследовать акваторию на водном мотоцикле. Через полчаса он обнаружил брошенный гарпун и буй, которым обычно дайверы обозначают место погружения в целях безопасности. Самого господина Сомсы поблизости не было.

Господин Чайпонг продолжил поиски, а еще примерно через 30 минут получил информацию, что местные жители обнаружили тело пропавшего господина Сомсы. Труп лежал в полосе прибоя неподалеку от скал. На погибшем были гидрокостюм, ласты и маска, но баллонов и другого снаряжения нигде видно не было. Господин Чайпонг предположил, что дайвер мог их снять, когда понял, что попал в беду и придется добираться до берега вплавь. Впрочем, спастись господину Сомсе не удалось.

Тело погибшего было доставлено в больницу Patong Hospital для установления причины смерти. В настоящий момент неизвестно, что именно могло произойти с господином Сомсой во время подводной охоты.