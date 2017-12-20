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Дары моря на гриле в Sala Bua Beachfront Restaurant

Дата/Время начала: 5 Января 2018 18:30:00 - 26 Января 2018 22:00:00

Барбекю из даров моря (BBQ Seafood Buffet) в Sala Bua Beachfront Restaurant – Impiana Resort Patong.

Порадуйте себя морепродуктовым барбекю-буфетом с широким разнообразием приготовленны на гриле основных блюд. Вас ждут крабы и креветки, острый том ям, суши и сашими, мидии и кальмары на гриле, лобстеры, салаты и десерты! 

Приходите каждый день с 18:30 до 22:00. Цена: 990 бат с человека. 

Тел: 076-340-138. Эл. почта: fb.patong@impiana.com.
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Адрес : Impiana Resort Patong Phuket
телефон : +6676 340138

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