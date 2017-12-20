Дары моря на гриле в Sala Bua Beachfront Restaurant

Дата/Время начала: 5 Января 2018 18:30:00 - 26 Января 2018 22:00:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Барбекю из даров моря (BBQ Seafood Buffet) в Sala Bua Beachfront Restaurant – Impiana Resort Patong.

Порадуйте себя морепродуктовым барбекю-буфетом с широким разнообразием приготовленны на гриле основных блюд. Вас ждут крабы и креветки, острый том ям, суши и сашими, мидии и кальмары на гриле, лобстеры, салаты и десерты!

Приходите каждый день с 18:30 до 22:00. Цена: 990 бат с человека.

Тел: 076-340-138. Эл. почта: fb.patong@impiana.com.