Дары моря на гриле в Sala Bua Beachfront Restaurant
Дата/Время начала:
5 Января 2018 18:30:00
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26 Января 2018 22:00:00
Барбекю из даров моря (BBQ Seafood Buffet) в Sala Bua Beachfront Restaurant – Impiana Resort Patong.
Порадуйте себя морепродуктовым барбекю-буфетом с широким разнообразием приготовленны на гриле основных блюд. Вас ждут крабы и креветки, острый том ям, суши и сашими, мидии и кальмары на гриле, лобстеры, салаты и десерты!
Приходите каждый день с 18:30 до 22:00. Цена: 990 бат с человека.
Тел: 076-340-138. Эл. почта: fb.patong@impiana.com.