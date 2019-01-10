Cтавь парус: Что угодно... Куда угодно

Логистическая компания Macnels готова организовать доставку любого груза в любую точку планеты.

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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ: Macnels ведет и непрерывно расширяет бизнес в сфере грузоперевозок в Юго-Восточной Азии с 1975 года, когда был открыт головной офис компании в Сингапуре.

Macnels остается частным семейным бизнесом:

Вслед за сингапурским офисом в 1988 был открыт офис в Бангкоке, а затем – в США, БАНГЛАДЕШ, КАМБОДЖЕ, ДУБАЕ, ИНДИИ, ИНДОНЕЗИИ, КОРЕЕ, МАЛАЙЗИИ, ФИЛИППИНАХ и ВЬЕТНАМЕ, а недавно компания запустила совместное предприятие во Франции. В Таиланде офисы Macnels имеются в Бангкоке, в Чианг-Мае и на Пхукете, при этом в ближайшем будущем компания планирует выйти и в другие оживленные центры региона.

Исторически деятельность Macnels была нацелена на оптовый бизнес, включая экспортно-импортных грузоотправителей и перевозчиков крупногабаритных грузов, и особенно на сборную отправку грузов контейнерами (LCL). Последнее означает, что Macnels нужно было выстроить надежную сеть агентов и партнеров по всему миру, и компания это сделала.

Большие объемы отправляемых грузов позволяют Macnels договариваться с перевозчиками об особых тарифах и предлагать клиентам выгодные расценки. В частности, именно так работает Macnels Phuket.

MACNELS НА ПХУКЕТЕ

Macnels Shipping Phuket – относительно новый игрок на острове, но за его спиной стоит огромный опыт работы в регионе и сила всей организации Macnels. Хотя как корпорация Macnels ориентирована на оптовый сегмент, пхукетский офис на 100% посвящен розничному бизнесу, включая как коммерческие отправления, так и отправления физлиц. Преимущество, разумеется, в способности пользоваться оптовыми тарифами на всех уровнях доставочной цепи. Пхукетский персонал Macnels имеет многолетний опыт в местных в грузоперевозках.

КАРАЧУТ ЛАППАРАТ (КВАНГ) ТЕЛ: 0840910393 СТАРШИЙ МЕНЕДЖЕР ПО ГРУЗОПЕРЕВОЗКАМ имеет более десяти лет опыта работы с пхукетскими клиентами и широко известен за профессионализм в обработке импортных поставок, включая личные отправления.

ПИТЕР БРИКНЕЛЛ ТЕЛ: 0863645862 СПЕЦИАЛИСТ ПО ЛОГИСТИКЕ И ПЕРЕВОЗКАМ проработал 45 лет в сфере грузоперевозок, в том числе на торговых маршрутах Юго-Восточной Азии. Питер хорошо известен на острове, поскольку прожил здесь много лет, предоставляя профессиональные услуги как компаниям, так и частным лицам.

Macnels отдельное внимание уделяет членам яхтенного братства, обеспечивая срочную доставку запчастей и других отправлений со всего мира, экспорт и импорт лодок, доставку экипажей. У нас налажены все необходимые связи с агентами, разделяющими наш подход и способными организовать профессиональную транспортировку лодки. Мы занимаемся генеральными грузами, контейнерными перевозками и перевозками на негабаритных плоских стеллажах. Подразделение проектной доставки Macnels Singapore располагает командой профессионалов, готовых справиться с любым запросом.

ВСЕ УСЛУГИ В ОДНОЙ КОМПАНИИ

Всем клиентам Macnels предлагает беспроблемную доставку груза от двери отправителя до двери получателя, будь то импортная или экспортная операция. В случае перевозки личных вещей на новое место жительства мы предлагаем отдельную команду упаковщиков и упаковочные материалы, консолидацию грузов в контейнеры, обработку грузов объемом в часть контейнера, выбор перевозки по морю или самолетом, местный транспорт. Сеть из 80 агентов и наличие собственных офисов по всему миру также вносят вклад в профессионализм оказываемых услуг.

Кроме того, Macnels входит в следующие профессиональные объединения:

THAILAND INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS ASSOCIATION

MOVERS POE: Эта международная группа объединяет профессионалов, специализирующихся на личных отправлениях и пересылке домашних вещей, включая решение таможенных формальностей, доставку до двери, упаковку и распаковку, расстановку в доме, утилизацию мусора.

MACNELS SHIPPING (PHUKET) CO., LTD.

58/24 MOO 6 , RASSADA , MUANG PHUKET

ТЕЛ: 076603907

МОБ: 0863645862 (ПИТЕР)