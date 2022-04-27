COVID в Китае и боевые действия на Украине ударили по тайскому автопрому

Экспорт автомобилей из Таиланда упал в марте на 10,2% год к году на фоне сокращения поставок запчастей и полупроводников в связи с локдауном в Шанхае. Теперь же отрасли придется отыграть и последствия российской спецоперации на Украине, которая ударила и по логистике, и по поставкам сырья.

Новости Пхукета

27 Апреля 2022, 12:00 PM

Продажи легковых авто и мотоциклов в марте. Изображение: Bangkok Post

Как заявил официальный представитель автомобильного клуба Федерации отраслей тайской промышленности (FTI) Сурапонг Пайситпатанапонг, нехватка комплектующих сказалась на экспорте многих моделей собираемых в Таиланде автомобилей на рынки Европы, Азии и Австралии, пишет Bangkok Post.

«Есть два ключевых негативных фактора, влияющих на поставки компонентов для сборки в автомобилей в Таиланде и на глобальный рынок. В случае с пандемией мы ожидаем, что ситуация скоро улучшится», – заявил господин Пайситпатанапонг.

За вторым фактором – российской спецоперацией на Украине и изоляцией России на этом фоне – FTI сейчас пристально наблюдает. Россия и Украине являются одними из ведущих мировых поставщиков стали и другого сырья, применяющегося в производстве.

Согласно автомобильному клубу FTI, экспорт машин из Таиланда в январе-марте этого года упал на 5,81% год к году – до 243,1 тыс. единиц готовой продукции. В денежном выражении экспорт снился на 0,86% – до 144,2 млрд бат. Хотя в сравнении с феврале все же наблюдается рост поставок автомобилей за рубеж на 18%.

Продажи машин внутри страны в марте выросли на 9,1% год к году и составили 87,2 тыс. Рост продажи в сравнении с февралем – 17,1%. Продажи на внутреннем рынке за весь первый квартал увеличились на 19% и достигли 231,2 тыс. единиц.

«Увеличение показателей объясняется целым рядом факторов – от смягчения коронавирусных ограничений в стране до государственных мер по поддержке производства электромобилей и сделок на Bangkok International Motor Show», – пояснил господин Пайситпатанапонг.

Впрочем, автомобильная выставка в тайской столице проходила в течение 12 дней в IMPACT Challenger Hall и завершилась 3 апреля. Так что оформленные на ней предзаказы внесли свой вклад лишь на финальном этапе отчетного квартала.

В марте производство автомобилей в Таиланде показало рост на 6,25% год к году – до 172,7 тыс. единиц. За весь первый квартал выпуск вырос на 3,06% и составил 480,1 тыс. единиц, добавил автомобильный клуб FTI.

«Около 32% были произведены в расчете на высокий спрос в Bangkok International Motor Show и в Сонгкран», – добавил господин Пайситпатанапонг.