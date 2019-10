Class Act Media завоевала награду TIBA

Пхукетская медиа-компания Class Act Media одержала победу в номинации «Выдающаяся малая компания» на бизнес-премии King Power Thailand International Business Awards (TIBA). Награждение победителей состоялось в бангкокском отеле Amari Watergate. В прошлом году Class Act Media также была номинирована в соответствующей категории, но награда тогда досталась детскому саду Kensington International Kindergarten.

Новости Пхукета

19 Октября 2019, 09:00 AM

«Сотрудники Class Act Media и IMAGE Asia хотели бы выразить благодарность всем, кто оказал нм поддержку на пути к получению награды в номинации «Выдающаяся малая компания» на King Power Thailand International Business Awards», – заявил генеральный менеджер Class Act Media Джейсон Бэван

Основным организатором ежегодной бизнес-премии TIBA является Британская торговая палата в Таиланде (ВССТ). Мероприятие позиционируется как платформа для презентации «наиболее успешных и динамичных бизнес-структур и предпринимателей Таиланда». Премия проводится совместно с проектом Восточного экономического коридора (ЕЕС), Федерацией промышленности Таиланда (FTI), Национальным бюро Таиланда по конвенциям и выставкам (ТСЕВ), Коммерческой палатой Таиланда (ТСС), Советом Таиланда по торговле (ВОТ), журналом The BigChilli. Презентующим спонсором в этом году выступал King Power.

Генеральный менеджер Class Act Media Джейсон Бэван был лаконичен в комментарии после получения награды и ограничился словами благодарности в адрес друзей и партнеров, поддержавших компанию на пути к награде. В свою очередь, в ВССТ пояснили, что при выборе победителя судейское жюри ориентировалось на пять критериев: ясность концепции всего бизнеса, результаты деятельности, креативность и инновации, вклад в тайскую экономику и уровень вовлеченности сотрудников в работу компании.

Организаторы не уточнили, какие именно из перечисленных критериев принесли победу Class Act Media и позволили обойти других номинантов – юридические компании Hughes Krupica и R.W.T. International Law Office.

Class Act Media – единственный на Пхукете издатель новостной прессы на иностранных языках. В портфолио компании входят газеты The Phuket News (английский язык), Khao Phuket (тайский язык) и «Новости Пхукета» (русский язык), а также радиостанция Live 89.5 Radio и интернет-телевидение Phuket News TV. В мае этого года Class Act Media объединилась с IMAGE Asia, издателем журнала Window on Phuket, путеводителя по ресторанам Where to eat in Phuket и туристических карт на английском, русском и китайском языках. С момента объединения команды двух издательств располагаются в офисе Class Act Media на Bypass Rd., при этом редакционные коллективы остаются независимыми, а продукты развиваются в соответствии с векторами, заданными основателем IMAGE Asia Греном Фордхэмом и генеральным менеджером Class Act Media Джейсоном Бэваном.

Добавим, что вместе с Class Act Media награды на бизнес-премии TIBA также получили следующие компании: Senior Aerospace Thailand («Самая инновационная компания, спонсор номинации – NEOBÖMI), DRVR Co., Ltd. Thailand («Самый многообещающий новый бизнес», спонсор номинации – Boat Lagoon Yachting), INSEE Ecocycle Co., Ltd («Выдающаяся компания», спонсор номинации – King’s College International School Bangkok), Фонд помощи нуждающимся британского сообщества в Таиланде, BCTFN («Социальное влияние», спонсор – ВССТ).

Тайским предпринимателем года стала Рачадаван Келар из R.W.T. International Law Office (спонсор номинации – Thai Airways), молодым профессионалом года была объявлена Пиньяпа Сомпхонг из Harvey Law Group и BCCT (спонсор – Evolution Wellness, Fitness First), выдающимися предпринимателями-экспатами были названы Дэвид Норкросс из Lexicon, Питер Вайнман из Equator Pure Nature и Даниэль Косентино из AIP Global (спонсор номинации – журнал The Big Chilli).

ВССТ уже приступила к работе по организации TIBA 2020. Имена победителей премии следующего года должны быть объявлены на торжественном гала-вечере 24 сентября.