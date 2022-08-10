Число жертв пожара в пабе Mountain B выросло до 16 человек

Число погибших в результате пожара в пабе Mountain B в Саттхахипе (провинция Чонбури) выросло до 16 человек – о смерти еще одного из пострадавших было сообщено 10 августа.

Новости Пхукета

11 Августа 2022, 08:00 AM

В результате пожара в пабе Mountain B погибли 16 человек. Фото: Sawang Rojanathammasathan Rescue Foundation / Bangkok Post