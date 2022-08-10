Число жертв пожара в пабе Mountain B выросло до 16 человек

Как сообщили 10 августа власти провинции Чонбури, от полученных травм в больнице скончался 23-летний молодой человек. Число погибших в выросло до 16 человек, при этом еще 16 находятся на аппаратах поддержки дыхания. Газета Bangkok Post пишет, что всего в больницах остаются «десятки» пострадавших.
Издание отмечает, что причина пожара в Mountain B все еще не установлена, «но спасатели на прошлой неделе сказали, что горючая акустическая пена на стенах клуба ускорила распространение огня».
Владелец заведения Понгсири Панпрасонг на выходных был арестован полицией, но затем суд удовлетворил ходатайство его адвоката о выходе бизнесмена под залог. Сумма залога составила 300 тыс. бат.
На пресс-конференции господин Панпрасонг публично принес извинения всем пострадавшим и родственникам погибшим, а также заверил, что никакие двери в пабе в момент пожара заперты не были.
При этом известно, что в ночь происшествия в заведении было около 100 посетителей. По их словам, пожар начался с двух громких хлопков в районе диджейского пульта или сцены.