Число выявленных случаев COVID-19 на Пхукете остается прежним

Согласно сегодняшнему отчету официальных лиц (76 июня), общее число зафиксированных случаев остается на уровне 227 человек.
В больницах на настоящий момент нет ни одного пациента с коронавирусом. Результатов анализов ожидает 42 человека (против 41 днем ранее). Число вылечившихся и выписанных – 224 пациента. Умершими от COVID-19 значатся три человека.
В других провинциях страны новых случаев COVID-19 также зафиксировано не было. Общее число заразившихся по-прежнему держится на уровне 3135 человек, скончались 58 заболевших.