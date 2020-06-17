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Число выявленных случаев COVID-19 на Пхукете остается прежним

Пхукетский комитет по эпидемиологии сообщил о том, что по итогам вторника, 16 июня, новых случаев заражения коронавирусом на острове выявлено не было.

Новости Пхукета

17 Июня 2020, 12:56 PM
Число выявленных на Пхукете случаев COVID-19 остается неизменным. Новых выздоровевших также нет. Фото: Phuket PR Department

Число выявленных на Пхукете случаев COVID-19 остается неизменным. Новых выздоровевших также нет. Фото: Phuket PR Department

Согласно сегодняшнему отчету официальных лиц (76 июня), общее число зафиксированных случаев остается на уровне 227 человек.

В больницах на настоящий момент нет ни одного пациента с коронавирусом. Результатов анализов ожидает 42 человека (против 41 днем ранее). Число вылечившихся и выписанных – 224 пациента. Умершими от COVID-19 значатся три человека.

В других провинциях страны новых случаев COVID-19 также зафиксировано не было. Общее число заразившихся по-прежнему держится на уровне 3135 человек, скончались 58 заболевших.

 

 

 

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