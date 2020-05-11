Число выявленных случаев COVID-19 на Пхукете не изменилось за сутки

Пхукетский комитет по эпидемиологии сообщил о том, что по итогам воскресенья, 10 мая, на острове не было выявлено новых случаев заболевания COVID-19.

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Еще два пациента с COVID-19 были выписаны из больниц 10 мая. Фото: Phuket PR Department

Согласно сегодняшнему (11 мая) отчету официальных лиц, за все время на острове было выявлено 224 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Лечение в настоящий момент проходят 27 пациентов с подтвержденным диагнозом (против 29 днем ранее). Результатов анализов ожидают 42 человек (против 35 днем ранее). Выздоровели и были выписаны 194 пациента (плюс два к предыдущему дню).

За все время скончались от COVID-19 три человека: 64-летняя жительница Банг-Тао, 63-летняя владелица кафе из Патонга и 69-летний австралиец-отельер из Кхао-Лака. Еще один пациент с диагностированным вирусом умер от травм, полученных в дорожной аварии. В официальный список погибших от COVID-19 последний пациент не входит.

Согласно данным Минздрава на конец дня 9 мая, подавляющее большинство остававшихся в больницах пациентов были жителями тамбона Чернг-Талей (22 из 29 человек).