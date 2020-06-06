Число выявленных на Пхукете случаев COVID-19 остается неизменным

Пхукетский комитет по эпидемиологии сообщил о том, что по итогам пятницы, 5 июня, новых случаев заражения коронавирусом на острове выявлено не было.

Новости Пхукета

6 Июня 2020, 12:24 PM

Число выявленных на Пхукете случаев COVID-19 остается неизменным. Новых выздоровевших также нет. Фото: Phuket PR Department