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Число участников Thailand Travel Shield выросло до трех

Туристическое управление Таиланда (ТАТ) сообщило о присоединении страховой компании South East Insurance к проекту туристической страховки Thailand Travel Shield. Ранее партнерами ТАТ в рамках соответствующей инициативы были страховщики Muang Thai Insurance и Krungthai Panich Insurance.

Новости Пхукета

17 Апреля 2019, 11:00 AM
Глава ТАТ с руководителями трех компаний, участвующих в Thailand Travel Shield. Фото: Bangkok Post.

Глава ТАТ с руководителями трех компаний, участвующих в Thailand Travel Shield. Фото: Bangkok Post.

«С 2014 года мы реализуем программу долгосрочного партнерства с Muang Thai Insurance и Krungthai Panich Insurance. В этом же году мы получили возможность начать работу с еще одним партнером – South East Insurance», – заявил глава ТАТ Ютхасак Супасорн.

Thailand Travel Shield – доступная страховка для зарубежных путешественников, планирующих посещение Таиланда. Страховые полисы оформляются онлайн, при этом цены начинаются от 400 бат за полис на семь дней. Полис начинает действовать автоматически в момент въезда в Таиланд, максимальное покрытие – 1 и 2 млн бат в зависимости от тарифа.

Как отметил господин Супасорн, в этом году ТАТ рассчитывает на то, что страховкой Thailand Travel Shield воспользуются 100 тыс. индивидуальных путешественников. По его словам, наличие страховки у туристов имеет принципиальное значение.

 

 

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