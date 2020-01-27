Число погибших от нового коронавируса в Китае выросло до 80 человек

Число подтвержденных случаев гибели людей от пневмонии, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, выросло в Китае до 80. Общее число подтвержденных случаев заболевания уже превысило 2,7 тыс., сообщает AFP со ссылкой на китайские власти.

Новости Пхукета

27 Января 2020, 09:16 AM

Число заражений новым коронавирусом в Китае превысило 2,7 тыс. Фото: AFP

Около половины всех подтвержденных случаев заболевания и большая часть смертей приходятся на провинцию Хубэй, в которой находится город Ухань, где и была зафиксирована изначальная вспышка вируса в конце декабря 2019 года.

При этом случаи заболевания пневмонией нового типа отмечены во всех регионах страны, за исключением Тибетского автономного района.

К настоящему моменту уже подтверждено, что вирус способен передаваться от человека к человеку, в том числе и до того момента, когда у носителя появятся симптомы заболевания. Инкубационный период составляет до двух недель.

На Пхукете пока не было зафиксировано ни одного случая заболевания 2019-nCoV. При этом на прошлой неделе были госпитализированы для проведения анализов три пассажира из Уханя. Затем авиасообщение с городом было прекращено по решению китайских властей.

В настоящий момент в пхукетском аэропорту осуществляется контроль температуры тела у всех пассажиров международных рейсов. Людей с повышенной температурой и другими симптомами простудных заболеваний изолируют и проверяют на наличие коронавируса.

В конце прошлой недели глава пхукетского офиса Минздрава Тханит Сермкэу озвучил список базовых мер предосторожности для жителей острова.

1. Используйте защитные маски для лица. 2. Регулярно мойте руки с мылом или протирайте дезинфицирующим раствором. 3. Избегайте употребления не прошедших термическую обработку продуктов. 4. Избегайте близких контактов с дикими и домашними животными, трупами животных. 5. Избегайте переохлаждения, обеспечьте себе достаточное количества сна. 6. Избегайте массовых скоплений людей. 7. Избегайте контактов с кашляющими и чихающими людьми. 8. Не используйте личные вещи совместно с кем-либо.

Лицам, недавно посещавшим Ухань и демонстрирующим симптомы простудных заболеваний, необходимо обратиться к медикам.