Число погибших от нового коронавируса в Китае выросло до 80 человек

Около половины всех подтвержденных случаев заболевания и большая часть смертей приходятся на провинцию Хубэй, в которой находится город Ухань, где и была зафиксирована изначальная вспышка вируса в конце декабря 2019 года.
При этом случаи заболевания пневмонией нового типа отмечены во всех регионах страны, за исключением Тибетского автономного района.
К настоящему моменту уже подтверждено, что вирус способен передаваться от человека к человеку, в том числе и до того момента, когда у носителя появятся симптомы заболевания. Инкубационный период составляет до двух недель.
На Пхукете пока не было зафиксировано ни одного случая заболевания 2019-nCoV. При этом на прошлой неделе были госпитализированы для проведения анализов три пассажира из Уханя. Затем авиасообщение с городом было прекращено по решению китайских властей.
В настоящий момент в пхукетском аэропорту осуществляется контроль температуры тела у всех пассажиров международных рейсов. Людей с повышенной температурой и другими симптомами простудных заболеваний изолируют и проверяют на наличие коронавируса.
В конце прошлой недели глава пхукетского офиса Минздрава Тханит Сермкэу озвучил список базовых мер предосторожности для жителей острова.
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1. Используйте защитные маски для лица.
2. Регулярно мойте руки с мылом или протирайте дезинфицирующим раствором.
3. Избегайте употребления не прошедших термическую обработку продуктов.
4. Избегайте близких контактов с дикими и домашними животными, трупами животных.
5. Избегайте переохлаждения, обеспечьте себе достаточное количества сна.
6. Избегайте массовых скоплений людей.
7. Избегайте контактов с кашляющими и чихающими людьми.
8. Не используйте личные вещи совместно с кем-либо.
Лицам, недавно посещавшим Ухань и демонстрирующим симптомы простудных заболеваний, необходимо обратиться к медикам.