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Четырехлетний ребенок утонул в Патонге

Полиция Патонга подтвердила гибель четерхлетнего мальчика, который вместе с отцом сорвался со скал после удара мощной волны.

Таньялак Сакут

15 Сентября 2017 12:38:17

Место происшествия на Google Street View.
Место происшествия на Google Street View.

Несчастный случай произошел вечером 14 сентября в северной части Патонга. Как рассказал шеф местной полиции Тассанай Ораригадет, около 20:00 турист из Китая У Иньцзя и его четырехлетний сын У Муян находились на прибрежных скалах через дорогу от отеля Diamond Cliff Resort.

«Неожиданно большая волна сбила их с ног и потащила в море. Господин У смог выбраться назад на скалы и сразу же побежал за помощью. Он рассказал нам, что плавать его сын не умел», – сообщил полковник Ораригадет.

Спасателям удалось найти ребенка и вытащить его на берег, после чего мальчика доставили в больницу Patong Hospital, однако спасти его не удалось.

«К сожалению, в 10:45 врачи зафиксировали смерть», – заявил шеф полиции Патонга

«Мы свяжемся с китайским консульством», – добавил он.

Отметим, что двумя днями ранее два туриста из Китая едва не утонули на пляже Най-Харн. Инцидент также произошел после захода солнца, когда спасатели уже закончили дежурство на берегу. Туристов удалось спасти благодаря тому, что их заметили с берега и вызвали муниципальную службу спасения, которая вовремя успела на место событий.

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