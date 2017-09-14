Четыре транспортных средства столкнулись в тоннеле у Central Festival

Авария в тоннеле Darasamut Underpass у торгового центра Central Festival Phuket спровоцировала серьезный затор на одной из ключевых трасс Пхукета.

14 Сентября 2017 18:05:04

Фото: Nattawut Deebukram / Группа Voice of Phuket Citizens на Facebook

Авария произошла около 9:15 утра на полосе, ведущей в южном направлении. Водитель туристического автобуса не успел вовремя затормозить и врезался в двигавшийся перед ним фургон, который в свою очередь столкнулся со следующей машиной в потоке, а в автобус тем временем врезался сзади еще один пикап.

В результате аварии никто не пострадал, однако движение по тоннелю оказалось заблокировано и на Bypass Rd. образовалась пробка.

Как пояснил «Новостям Пхукета» капитан Джарат Лемпан из полицейского участка Вичита, водителю автобуса были предъявлены обвинения в опасном вождении. По словам капитана Лемпана, в ДТП был виноват именно водитель автобуса, а не шофер затормозившего перед ним фургона.