Четыре новых случая COVID-19 выявлены на Пхукете

Согласно сегодняшнему отчету официальных лиц, общее число подтвержденных случаев COVID-19 на Пхукете с начала эпидемии – 201 человек.
Все четверо новых пациентов – жители Банг-Тао, контактировавшие с другими заболевшими. При этом один из них – двухлетний ребенок. Информация о состоянии пациентов в отчете отсутствует.
В общей сложности сейчас лечение от COVID-19 проходят 47 пациентов, 154 человека благополучно выздоровели (против 152 днем ранее).
Один пациент с диагностированным коронавирусом скончался, однако основной причиной его смерти стал не сам вирус, а травмы, полученные в дорожной аварии.
Результатов анализов на коронавирус ожидают 77 человека. Днем ранее таких было 46.
Отметим, что ранее губернатор Пхакапхонг Тавипатана говорил о том, что считает реальным победить COVID-19 на острове до конца апреля. Одновременно до конца месяца был продлен и срок действия введенных на острове ограничений, включая закрытие границ районов. При этом последнее сообщение было трактовано местными пользователям соцсетей как намек на отмену этих ограничений после 30 апреля.