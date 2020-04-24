Четыре новых случая COVID-19 выявлены на Пхукете

Пхукетский комитет по эпидемиологии сообщил, что за четверг, 23 апреля, на острове были подтверждены еще четыре случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Новости Пхукета

24 Апреля 2020, 10:42 AM

Четыре новых случая COVID-19 выявлены на Пхукете, еще 77 человек ждут результатов анализов. Фото: Phuket PR Department