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Четыре новых случая COVID-19 выявлены на Пхукете

Пхукетский комитет по эпидемиологии сообщил, что за четверг, 23 апреля, на острове были подтверждены еще четыре случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Новости Пхукета

24 Апреля 2020, 10:42 AM
Четыре новых случая COVID-19 выявлены на Пхукете, еще 77 человек ждут результатов анализов. Фото: Phuket PR Department

Четыре новых случая COVID-19 выявлены на Пхукете, еще 77 человек ждут результатов анализов. Фото: Phuket PR Department

Согласно сегодняшнему отчету официальных лиц, общее число подтвержденных случаев COVID-19 на Пхукете с начала эпидемии – 201 человек.

Все четверо новых пациентов – жители Банг-Тао, контактировавшие с другими заболевшими. При этом один из них – двухлетний ребенок. Информация о состоянии пациентов в отчете отсутствует.

В общей сложности сейчас лечение от COVID-19 проходят 47 пациентов, 154 человека благополучно выздоровели (против 152 днем ранее).

Один пациент с диагностированным коронавирусом скончался, однако основной причиной его смерти стал не сам вирус, а травмы, полученные в дорожной аварии.

Результатов анализов на коронавирус ожидают 77 человека. Днем ранее таких было 46.

Отметим, что ранее губернатор Пхакапхонг Тавипатана говорил о том, что считает реальным победить COVID-19 на острове до конца апреля. Одновременно до конца месяца был продлен и срок действия введенных на острове ограничений, включая закрытие границ районов. При этом последнее сообщение было трактовано местными пользователям соцсетей как намек на отмену этих ограничений после 30 апреля.

 

 

 

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