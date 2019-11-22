Четыре концепции завтрака на Пхукете

Что едят на завтрак жители Пхукета? Ответ зависит от того, в какое кафе вы заглянете. В одном вас будут ждать мусульманские роти, в другом – китайские дим самы.

Настя Цымбалова

Признайтесь честно, вы ведь тоже постоянно пропускаете завтрак, да? Вот ты проснулась, умылась, одним глотком осушила чашку кофе, собрала детей в школу – и за руль, наслаждаться пхукетским трафиком. Где уж тут найти время на то, чтобы нормально, вкусно и вдумчиво поесть.

Выходные – это другая крайность. Времени достаточно, спешить не надо, так что субботний или воскресный завтрак скорее сродни бранчу в домашнем исполнении. Разве что без устриц и «фри-флоу оф ред, уайт энд баббли».

В общем, завтракать среди нас в рабочие дни успевают явно не все. А если уж не получается нормально питаться по утрам самим, до давайте хотя бы посмотрим, как это делают местные тайцы. Благо у них пропускать трапезы на принято, а сама культура завтраков на острове весьма разнообразны.

По-мусульмански

Культура завтраков на Пхукете – прямое отражение социальной ткани острова, объединившего на своей земле людей китайского, малайского, тайского, индийского, европейского и прочих происхождений. Логично предположить, что и утро они начинают по-разному.

Классика завтрака в мусульманском прочтении – блинчики роти, но не туристическая версия с бананом и сгущенкой, а вариант с карри или с жареным яйцом. Логично, что искать такой завтрак надо в мусульманских сообществах, а еще лучше – в Пхукет-Тауне, где смешались все островные культуры.

Прямо в самом центре Олдтауна, на углу Phuket Rd. и Thalang Rd. вот уже семь поколений подряд жарит роти семья Абдула, заведение которого так и называется Abdul Roti Shop. А через стенку от него располагается заведение Roti Taew Nam, которое в прошлом году было отмечено в Красном гиде Мишлен, а это что-то да значит.

Можно взять роти и карри по-отдельности, а можно – вариант под названием роти муртабак, где карри выполняет роль начинки внутри блинчика. Если же душа к роти не лежит в принципе, то заказывайте кхао мок гай, тайскую версию пряного риса бириани с курицей. Сытно и вкусно!

По-китайски

Уважающий себя китаец, понятное дело, начинает утро с дим самов и рисовой каши конджи, которую в Таиланде знают под именами джок (погуще) и кхао том (пожиже). Дим самы и конджи можно найти в самых разных местах, но оптимален вновь Пхукет-Таун, а точнее – Yaowarat Rd. Там, к примеру, находится заведение Royal Taste Dim Sum, подающее самые разные китайские паровые штучки на один укус. Штучки просто восхитительны, название кафе ни в коей мере не является маркетинговым преувеличиваем.

Также нельзя не упомянуть вездесущие салапао, паровые булочки с разной начинкой. Мне милее всего вариант со свининой му дэнг. И почему-то съесть салапао всегда хочется не сидя за столом, а стоя на улице.

Что же касается рисовой каши, то каша – она и есть каша. Только c кусочками мяса или мясными фрикадельками, пряными и острыми полосочками имбиря, нежным яйцом всмятку, соевым и рыбным соусом, мелко накрошенным сверху луком и всем, что вы еще пожелаете.

По-тайски

Пожалуй, чаще всего класской тайского завтрака на Пхукете называют кханом джин, ферментированную рисовую лапшу с небольшой порцией карри к ней, а лучше – с несколькими небольшими порциями разных карри. Основная фишка кханом джин – это изобилие всевозможных добавок к карри, которые позволяют пять раз в неделю собирать пять разных блюд. Мелкое нарубленная маринованная листовая горчица, маринованный в уксусе овощи, длинная фасоль, соевые ростки, всевозможные пасты и те самые маленькие круглые баклажанчики, которые сперва не понимаешь, а потом не можешь оторваться. Арой мак!

По-европейски

Наконец, тот факт, что мы находимся в Таиланде, не означает, что все обязаны питаться только азиатской едой. Помню, лет шесть назад моим фаворитом среди европейских заведений было кафе Lucky 13 Sandwich, которое тогда существовало на Пхукете в единственном экземпляре. Был у них один сэндвич в германско-скандинавском стиле, за который я могла продать душу. Заглянув к ним на сайт сейчас, я этого шедевра не нашла, да и название вспомнить не смогла (кажется, внутри была капуста?). Однако изучение текущего меню определенно замотивировало на то, чтобы проверить, так ли все хорошо, как было в годы давние.

Также не могу не отметить любимую пекарню Napoleon Bakery на Srisoonthorn Rd. Во-первых, свежий хлеб, равного которому на Пхукете сложно найти. Во-вторых, различные европейские деликатесы, которые можно на/в этот хлеб положить. В-третьих, сама атмосфера завтрака в пекарне, где воздух пронизан ароматами хлеба, кофе... Как вы заметили, я правда люблю то, что они пекут. А еще заведение находится аккурат на дороге, по которой я каждое утро езжу из дома на работу. И что уж лукавить, опаздываю иногда.