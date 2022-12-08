Четыре десятка пойманных на Пхукете змей готовятся отправиться на волю

Спасатели Kusoldharm Foundation привезли полный пикап змей в Центр изучения дикой природы при природном заказнике Khao Phra Thaeo Non-Hunting Area. Четыре десятка пресмыкающихся были пойманы в разных частях Пхукета в конце ноября и в начале декабря, а сейчас пришла пора выпустить из на волю подальше от человеческого жилья. Не исключено, что змеи будут вывезены на материк, как говорил в прошлом году глава центра Понгчарт Чоыхом.

Новости Пхукета

В Центр изучения дикой природы у водопада Тонсай доставили 42 змей, чтобы их выпустили в дикую природу. Фото: PR Phuket

В Центр изучения дикой природы у водопада Тонсай доставили 42 змей, чтобы их выпустили в дикую природу. Фото: PR Phuket

В Центр изучения дикой природы у водопада Тонсай доставили 42 змей, чтобы их выпустили в дикую природу. Фото: PR Phuket

В Центр изучения дикой природы у водопада Тонсай доставили 42 змей, чтобы их выпустили в дикую природу. Фото: PR Phuket

В общей сложности в образовательный центр у водопада Тонсай были доставлены 42 змеи. Из них 41 пресмыкающееся находилось в мешке, а особо крупному питону выделили клетку.

В публикации PR Phuket отмечается, что все эти змеи были пойманы на территории острова в последние 19 дней, когда на Пхукете шли постоянные осадки, а дожди нередко заставляют пресмыкающихся покидать привычные места обитания в поисках сухих укрытий, чтобы приводит к нежелательным встречам между обитателями джунглей и людьми.

Официальные лица не уточнили, где планируется выпустить змей на волю, но в прошлом году руководитель Центра изучения дикой природы при Khao Phra Thaeo говорил, что его организация договорилась с коллегами из провинций Пханг-Нга и Сураттхани о том, чтобы выпускать змей у них. Дело в том, что Пхукет – одна из самых маленьких провинций в Таиланде, при этом степень урбанизации острова так высока, что даже национальный парк или природный заказник здесь находятся относительно недалеко от мест проживания людей.

Как регулярно напоминают власти, при столкновении со змеей следует звонить по телефонам экстренных служб 199 и 1669. Также можно обратиться непосредственно в пхукетские организации, работающие с пресмыкающимися: Kusoldharm Foundation (076-426301), Ruamjai Foundation (098-7045345), служба Snake Guy in Phuket англичанина Винсента Моделла (080-8648092).

Хотя змеи, как правило, сами боятся людей и стараются избегать контактов с представителями вида Homo sapiens, попытка самостоятельно прогнать кобру или даже питона может быть опасной. Специалисты просят не рисковать и обращаться за помощью к ним в случае встречи с любой змеей.