Четыре человека задержаны в Чалонге за хранение оружия и наркотиков

Задержания провели сотрудники местного офиса Управления по контролю за оборотом наркотиков (ONCB) вечером 11 и утром 12 декабря.
Как рассказал на пресс-конференции господин Джатхи, операция была проведена после получения наводки от неназванного источника. Задержаны были следующие лица.
- Даорыанг Помсуван. 28 лет. 319 таблеток метамфетамина (яба), 3,68 г наркотика в кристаллической форме (я-айс), 20 патронов калибра .22.
- Пануват Пхетлуке. 23 года. 3 г марихуаны, пистолет калибра 9 мм и 6 патронов.
- Сакчай Ситтисук. 27 лет. 9,48 г я-айс, самодельный пистолет и 2 патрона 12 калибра.
- Радунгчай Пайтхонг. 25 лет. 464,9 г марихуаны.
Все четверо были переданы в руки полиции Чалонга.
Даорыангу Помсувану, Панувату Пхетлуке и Сакчаю Ситтисуку были предъявлены обвинения в хранении наркотических средств (1 и 5 категорий соответственно) с целью продажи, а также в хранении оружия и боеприпасов. Радунгчаю Пайтхонгу были предъявлены обвинения в хранении наркотических средств 1 категории с целью продажи,