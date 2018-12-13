Четыре человека задержаны в Чалонге за хранение оружия и наркотиков

Глава управы округа Мыанг-Пхукет Викром Джатхи объявил о задержании четырех жителей Чалонга за незаконное хранение наркотиков и оружия.

13 Декабря 2018, 03:40 PM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Задержания провели сотрудники местного офиса Управления по контролю за оборотом наркотиков (ONCB) вечером 11 и утром 12 декабря.

Как рассказал на пресс-конференции господин Джатхи, операция была проведена после получения наводки от неназванного источника. Задержаны были следующие лица.

Даорыанг Помсуван. 28 лет. 319 таблеток метамфетамина (яба), 3,68 г наркотика в кристаллической форме (я-айс), 20 патронов калибра .22.

Пануват Пхетлуке. 23 года. 3 г марихуаны, пистолет калибра 9 мм и 6 патронов.

Сакчай Ситтисук. 27 лет. 9,48 г я-айс, самодельный пистолет и 2 патрона 12 калибра.

Радунгчай Пайтхонг. 25 лет. 464,9 г марихуаны.

Все четверо были переданы в руки полиции Чалонга.

Даорыангу Помсувану, Панувату Пхетлуке и Сакчаю Ситтисуку были предъявлены обвинения в хранении наркотических средств (1 и 5 категорий соответственно) с целью продажи, а также в хранении оружия и боеприпасов. Радунгчаю Пайтхонгу были предъявлены обвинения в хранении наркотических средств 1 категории с целью продажи,





