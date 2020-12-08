Полиция Патонга задержала троих мужчин и одну женщину, кравших вещи из местного отеля, в настоящий момент стоящего закрытым по причине отсутствия туристов.

Новости Пхукета

Четыре человека арестованы за кражу из закрытого отеля. Фото: Полиция Патонга

Четыре человека арестованы за кражу из закрытого отеля. Фото: Полиция Патонга

Четыре человека арестованы за кражу из закрытого отеля. Фото: Полиция Патонга

Четыре человека арестованы за кражу из закрытого отеля. Фото: Полиция Патонга

Четыре человека арестованы за кражу из закрытого отеля. Фото: Полиция Патонга

Четыре человека арестованы за кражу из закрытого отеля. Фото: Полиция Патонга

Как заявил капитан Ситтичай Тиеусакун, подозреваемые были арестованы 5 декабря. Офицер назвал следующие имена арестованных: Анучит Равангпхай (40 лет), Тхавит Сирисук (35 лет), Криангсак Кхамкхонг (45 лет), Вассана Кхамджулла (39 лет).

Расследование началось по заявлению 34-летней владелицы отеля Лалитсини Бункланг, которая около 8:25 вечера 5 декабря пришла в полицейский участок и рассказала, что неизвестные похитили из заведения различные ценные вещи, а также срезали провода.

Полицейские изучили место событий и убедились в причиненном ущербе, после чего вернулись в участок. Однако уже в 22:00 к ним поступила информация о новом незаконном проникновении в закрытый из-за пандемии отель.

«Мы поспешили на место событий и на первом этаже столкнулись с мужчиной, который крал электрические провода. Увидев полицейских, он бросил наверх по лестнице, где мы застигли еще трех воров. Все они были арестованы в тот вечер», – рассказал капитан Тиеусакун.

Арестованные сообщили полиции, где можно найти ранее похищенные ими вещи. В итоге сотрудники правоохранительных органов смогли отыскать три украденных телевизора, электрический чайник, фен, водяной насос и срезанные провода.

Арестованным предъявили обвинения в краже, совершенной группой лиц в темное время суток.