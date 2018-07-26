Четвертый бизнес-вечер PBS
Дата/Время начала:
10 Августа 2018 17:00:00
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10 Августа 2018 20:00:00
Phuket Business Sundowners – это ежемесячная встреча членов делового сообщества Пхукета в неформальной, расслабленной атмосфере. Встреча отличается скромным взносом за участие в размере 500 бат, при этом в сумму включены три напитка и легкий шведский стол. Не забудьте взять с собой побольше визиток, потому что именно налаживание новых деловых контактов и является главным элементом PBS. Следующая встреча состоится 10 августа в Кату. Точное место проведения можно найти на странице www.facebook.com/phuketbusinesssundowners.