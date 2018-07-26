Четвертый бизнес-вечер PBS Дата/Время начала: 10 Августа 2018 17:00:00 - 10 Августа 2018 20:00:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Phuket Business Sundowners – это ежемесячная встреча членов делового сообщества Пхукета в неформальной, расслабленной атмосфере. Встреча отличается скромным взносом за участие в размере 500 бат, при этом в сумму включены три напитка и легкий шведский стол. Не забудьте взять с собой побольше визиток, потому что именно налаживание новых деловых контактов и является главным элементом PBS. Следующая встреча состоится 10 августа в Кату. Точное место проведения можно найти на странице www.facebook.com/phuketbusinesssundowners. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ С кем связаться : Джейсон Адрес : Кату телефон : 086 479 7471 Веб-сайт : http://https://www.facebook.com/phuketbusinesssund... Добавьте новостную ленту на свой сайт