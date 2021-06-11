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Четвертая смерть от COVID-19 зафиксирована на Пхукете

Пхукетский офис Минздрава (РРНО) сообщил о четвертой смерти от коронавируса с начала новой волны распространения болезни на Пхукете.

Новости Пхукета

11 Июня 2021, 07:57 PM
Фото: РРНО

Фото: РРНО

В отчете РРНО за 11 июня указывается, что от болезни скончались четыре пациента, а не три, как было днем ранее. Никаких подробностей о новой смерти от коронавируса пока не озвучено.

Согласно отчету РРНО, по состоянию на конец дня 11 июня на Пхукете коронавирус был выявлен у 677 человек (еще шесть пациентов поступили из других провинций). Выписаны из больниц 644 человека, проходят лечение 36 пациентов. Новых случаев заражения 11 июня не выявлено.

Больше всего заражений выявлено в Вичите (80), Пхукет-Тауне (74) и Патонге (73). Меньше всего – в Май-Кхао и Саку (по 9).

 

 

 

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