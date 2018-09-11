Чернг-Талей, Камала и Саку на день останутся без воды

Пхукетский офис Управление водоснабжения (PWA) объявил о том, что три района Пхукета временно останутся без воды 11 и 12 сентября.

11 Сентября 2018 17:47:00

Фото: Luis Tosta / unslpash.com

Как говорится в опубликованном сегодня уведомлении ведомства, 12 сентября с 9:00 воды не будет в Саку на севере острова, а 13 числа – в Чернг-Талей и Камале. В PWA не уточнили, будут ли затронуты указанные тамбоны целиком или частично. Восстановить водоснабждение ведомство обещает к 17:00.

«Пожалуйста, запасите необходимый объем воды заранее. Ожидается, что после окончания работ вода может быть окрашенной. Мы завершим работы так быстро, как только будет возможно. Пожалуйста, примите извинения за неудобства», – говорится в уведомлении PWA.