Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Черепашата вылупились на пляже в провинции Пханг-Нга

Сотрудники национального парка Khao Lampi-Hat Thai Mueang National Park в провинции Пханг-Нга подтвердили, что 66 маленьких черепашек благополучно вылупились из яиц и отправились в море 18 февраля.

Иккапоп Тхонгтуб

21 Февраля 2022, 03:13 PM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Кладка яиц была обустроена морской черепахой на пляже Тхай-Мыанг 23 декабря 2021 года. Спустя примерно два месяц сотрудники нацпарка заметили, что песок над яйцами начал проседать, а 18 февраля решили, что стоит попробовать разрыть кладку, поскольку после дождей песчаное покрытие могло стать слишком тяжелым для только вылупившихся черепашек.

В итоге гнездо благополучно покинули 66 малышей. Все они оказались здоровы и отправились в море. Еще две черепашки были найдены мертвыми, а семь яиц оказались не оплодотворенными.

Таким образом процент успешной рождаемости в данной кладке превысил 90%. Инкубационный период составил 58 дней.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Аманда Йенсен выбрана Мисс Гранд Пхукет 2022
Жительница Патонга предлагает награду за пропавшего декоративного петуха
Водитель пикапа погиб в ДТП на Bypass Rd
«Работать мне не хотелось». 20-летний преступник объяснил, почему ограбил обменник
Женщину спасли из горящего здания у пляжа Ката
Арестован преступник, ограбивший пункт обмена валют в Патонге
Вопрос чистоты в Патонге
Фестиваль еды и музыки пройдет на острове Сирэ
Россиянин задержан за нелегальное управление автомобилем такси
Полиция задержала мужчину, обстрелявшего в автомобиль бывшей подруги
Туристу из России вернули потерянную подвеску с изумрудом
Расставание жительницы Пхукета с мужчиной закончилось стрельбой и вызовом полиции
В Патонге ограбили пункт обмена валют
В старом здании администрации Пхукета предлагают открыть центр истории и культуры
Продажа алкоголя в Таиланде будет запрещена 16 февраля

 

QSI International School Phuket
MACNELS SHIPPING PHUKET
EPL predictions
Thai Residential

 