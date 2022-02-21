Черепашата вылупились на пляже в провинции Пханг-Нга

Сотрудники национального парка Khao Lampi-Hat Thai Mueang National Park в провинции Пханг-Нга подтвердили, что 66 маленьких черепашек благополучно вылупились из яиц и отправились в море 18 февраля.

Иккапоп Тхонгтуб

Кладка яиц была обустроена морской черепахой на пляже Тхай-Мыанг 23 декабря 2021 года. Спустя примерно два месяц сотрудники нацпарка заметили, что песок над яйцами начал проседать, а 18 февраля решили, что стоит попробовать разрыть кладку, поскольку после дождей песчаное покрытие могло стать слишком тяжелым для только вылупившихся черепашек.

В итоге гнездо благополучно покинули 66 малышей. Все они оказались здоровы и отправились в море. Еще две черепашки были найдены мертвыми, а семь яиц оказались не оплодотворенными.

Таким образом процент успешной рождаемости в данной кладке превысил 90%. Инкубационный период составил 58 дней.