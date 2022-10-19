Чемпионат Таиланда по кикбоксингу пройдет в Бангкоке

Власти Таиланда объявили о проведении первого чемпионата страны по кикбоксингу. Турнир Thailand Kickboxing Championship 2022 пройдет 29-30 октября на так называемом Тайско-японском стадионе в Бангкоке. Формат предполагает три отдельные возрастные группы – 13-15 лет, 16-80 лет и 19-40 лет.

Новости Пхукета

19 Октября 2022, 05:14 PM

Букхао Банчамек на пресс-конференции 18 октября. Фото: Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, с идеей провести национальный чемпионат выступила Ассоциация кикбоксинга Таиланда, которую вдохновил рост популярности этого спорта после успеха тайских кикбоксеров на Играх Юго-Восточной Азии, прошедших во Вьетнаме в мае. Инициативу поддержало Спортивное управление Таиланда (SAT).

«Кикбоксинг похож на муай тай, национальный тайский спорт, и в последние годы он становится все более популярным в Таиланде», – заявил генерал Кукиат Сринака из Ассоциации кикбоксинга.

«Интересно, что наши спортсмены хорошо выступили на Играх ЮВА во Вьетнаме в мае, где взяли две золотые медали. На этом фоне мы начали получать больше поддержки от SAT и Национального фонда развития спорта для продолжения работы по повышению уровня наших спортсменов и уровня менеджмента до международных стандартов», – добавил он.

На последних играх ЮВА разыгрывалось 12 комплектов медалей. Таиланд взял две золотых, четыре серебряных и шесть бронзовых. Хозяева турнира завоевали пять золотых наград.

«Мы предоставили полную поддержку ассоциации в проведении соревнований, чтобы они могли привлечь больше первоклассных спортсменов, которые бы в будущем представляли нашу страну», – заявил глава SAT Гонгсак Йодмани.

На посвященной чемпионату пресс-конференции выступил легендарный тайский боец муай тай Буакао Банчамек, который руководил одной из тайских сборных на Играх ЮВА, а также является членом Ассоциации кикбоксинга Таиланда. Господин Банчамек отметил, что кикбоксинг популярен у тайцев, но в плане правил и судейства этот спорт для них пока новый. Первый чемпионат страны должен способствовать развитию кикбоксинга, а «участвующие стороны» смогут больше узнать о правилах и особенностях соревнований в этом виде единоборств.

Кикбоксинг в настоящий момент уже входит в программу целого ряда региональных соревнований и признан Международным олимпийским комитетом, но пока не предлагается к включению в программу Олимпийских игр