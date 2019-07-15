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Человеческий скелет нашли в Срисунтхорне

Полиция Таланга начала расследование после обнаружения человеческих останков в районе поселка Baan Ua Arthorn в Срисунтхорне. В настоящий момент полицейские полагают, что останки могут принадлежать трудовому мигранту, поскольку ранее в данной локации находился лагерь строительных рабочих.

Иккапоп Тхонгтуб

15 Июля 2019, 11:28 AM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Человеческий скелет был найден в зарослях у поселка Baan Ua Arthorn в Срисунтхорне во второй половине дня 14 июля. Кости заметил местный житель, собиравший в данном месте папайю.

Вызванные на место событий полицейские во главе с капитаном Крайсорном Бунпрасопом обнаружили лежащие под деревом кости и полуистлевшее мужское нижнее белье, а рядом с ними – остатки джинсов, обувь и стальную цепочку. С одной из веток дерева свисала нейлоновая веревка.

В своем отчете капитан Бунпрасоп указал, ни одна из обнаруженных костей сломана не была. Также офицер предположил, что останки, вероятно, принадлежат мужчине, поскольку найденное среди костей белье было мужским.

По версии капитана Бунпрасопа, погибший мог быть трудовым мигрантом, поскольку ранее в данной местности располагался лагерь строительных рабочих, закрытый около года назад.

Как отметил капитан Бунпрасоп, детальным изучением останков должны заняться эксперты-криминалисты. При этом офицер не указал, в какой из институтов планируется передать кости.

 

 

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