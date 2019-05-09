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Часть Вичита в районе Central Phuket останется без электричества 10 мая

Пхукетский офис Управления энергоснабжения (РЕА) объявил о проведении работ на высоковольтных линиях 10 мая.

Новости Пхукета

9 Мая 2019, 04:25 PM
Фото: РЕА / Google Maps

Фото: РЕА / Google Maps

Согласно уведомлению РЕА, из-за работ на высоковольтных линиях в пятницу, 10 мая, часть Вичита временно останется без электричества. С 9:00 и до 16:00 электричества не будет в районе Wichitsongkram School и нового крыла Central Festival, включая Soi Sunthorn-Utit, Soi Na Suea, поселок Suan Thai Village.

В уведомлении не указывается, будет ли отключено электричество в кондоминиумах Zcape 3 и The Base Downtownt, расположенных в указанном районе.

РЕА приносит извинения за доставленные неудобства. Телефон для справок – 076-354379.

 

 

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