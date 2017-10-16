Часть Таланга останется без электричества 17 октября

В течение большей части дня 17 октября ряд районов на севере острова останется без электричества.

16 Октября 2017 16:58:46

Фото: Таньялак Сакут

Управление энергоснабжения провинции Пхукет (РЕА) сообщило об отключение электричества в части районов Таланга для замены кабелей высоковольтных линий электропередач. Работы будут проводиться с 9:00 до 16:30 вторника, 17 октября.

Перебои с энергоснабжением ожидаются в тамбоне Саку, включая поселки Baan Naimon, Baan Sakoo, Baan Troakmuang, Baan Nua и Baan Nai Thon.

РЕА приносит извинения за доставленные неудобства.