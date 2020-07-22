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Часть Самконга останется без электричества 24 июля

Пхукетский офис Управлений энергоснабжения (PEA) предупредил о проведении работ на высоковольтной линии электропередач в Самконге в пятницу, 24 июля.

Новости Пхукета

22 Июля 2020, 11:51 AM
Tesco Lotus не будет прекращать работу 24 июля. Фото: РЕА

Tesco Lotus не будет прекращать работу 24 июля. Фото: РЕА

Как говорится в уведомлении РЕА, работы будут проходить с 9:00 до 16:30 на участке Yaowarat Rd. от пересечения с Bypass Rd. и примерно до школы Baan Samkong School. Без централизованного электроснабжения останутся Tesco Lotus Extra и Chilva Market.

При этом колл-центр Tesco заверил The Phuket News, что магазин закрываться не будет. На время работ он перейдет на энергоснабжение от собственных резервных генераторов.

РЕА приносит извинения за доставленные неудобства. Телефоны для справок – 076-354379 и 1129.

 

 

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