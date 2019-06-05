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Часть Раваи останется без электричества днем 7 июня

Пхукетский офис Управления энергоснабжения (РЕА) объявил об отключении электричества в части Раваи днем 7 июня.

Новости Пхукета

5 Июня 2019, 03:29 PM
Фото: РЕА / Google Maps

Фото: РЕА / Google Maps

Как сообщило пхукетский офис РЕА, в пятницу, 7 июня, без электричества останется весь мыс Промтхеп, а также участок, прилегающий к набережной вплоть до пирса. При этом непосредственно на Wiset Rd. отключения электричества не планируется (см. карту).

Отключение электричества связано с необходимостью модернизации высоковольтных линий, соответствующие работы начнутся в 9:00 утра. Энергоснабжение должно быть восстановлено к 16:30.

Телефоны PEA для справок – 076-521-191 и 076-521-099. Ведомство приносит извинения за доставленные неудобства.

 

 

 

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