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Часть Раваи останется без электричества 8 июня

Пхукетский офис Управления энергоснабжения провинций (РЕА) предупредил о плановом отключении электричества в части Раваи в среду, 8 июня.

Новости Пхукета

7 Июня 2022, 08:09 PM
Зона отключения на карте Раваи. Изображение: РЕА

Зона отключения на карте Раваи. Изображение: РЕА

Уведомление РЕА о проведении работ 8 июня. Фото: РЕА

Уведомление РЕА о проведении работ 8 июня. Фото: РЕА

Как говорится в уведомлении офиса РЕА в Чалонге, отключение электричества связано с работами на линиях распределительной сети высокого напряжения.

В связи с проведением работ с 9:00 до 16:30 электричества не будет на участке Wiset Rd. от Soi Friendship до Soi Salika включая Soi Mangosteen, Soi Boathouse, Soi Nature и Soi Nam Jai (но не включая Phuket Seashell Museum).

РЕА приносит извинения за доставленные неудобства. Телефоны для справок – 076-521099 (офис РЕА в Чалонге) и 1129 (единая горячая линия).

 

 

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