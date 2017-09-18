Часть Ко-Кэу останется без света 19 сентября

Управление энергоснабжения провинции Пхукет (РРЕА) сообщило о планируемом отключении света в Ко-Кэу во вторник, 19 сентября.

18 Сентября 2017 11:39:48

Часть Ко-Кэу останется без света 19 сентября. Photo: PРEA

Электроснабжение будет временно отключено для модернизации высоковольтных линий, говорится в уведомлении РРЕА, поступившем в редакцию «Новостей Пхукета». Света не будет с 9:00 утра до 16:30 дня.

Без света останутся дома и офисы на восточной стороне Thepkrasattri Rd. в районе мусульманской школы Muslim Wittaya Phuket School и дилерского центра Isuzu. РРЕА приводит следующий перечень улиц, где завтра днем не будет электричества: Soi Koh Kaew 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.

PPEA приносит извинения за неудобства, получить дополнительную информацию можно по телефону 076 354 379,