Часть Кату останется без света 21 июня

Центральный офис Управления энергоснабжения провинций (РЕА) на Пхукете сообщил о плановом отключении электричества в части тамбонов Кату и Ко-Кэу во вторник, 21 июня.

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Как говорится в уведомлении РЕА, отключение энергоснабжения связано с необходимостью провести работы на линиях высокого напряжения.

В связи с этим с 9:00 утра до 16:30 дня света не будет на дороге номер 3030, ведущей из Кату в Ко-Кэу мимо Музея горного дела и школы BISP (последнюю отключение не затронет).

Без света останется сама дорога, а также поселки у гольф-клуба Loch Palm в Кату, включая Golf Land View Village, Ban Suan Lock Palm, Ban Na Ko, Garden Villa Village и другие.

Пхукетское отделение РЕА приносит извинения за возможные неудобства. Получить справочную информацию можно по телефону 076-210427-8.