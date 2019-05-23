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Часть Кату останется без электричества днем 28 мая

Пхукетский офис Управления энергоснабжения (РЕА) объявил о проведении работ на высоковольтных линиях в Кату днем 28 мая.

Новости Пхукета

26 Мая 2019, 09:00 AM
Фото: РЕА

Фото: РЕА

В связи с работами на высоковольтных линиях с 9:00 утра до 16:30 дня без электричества останется значительная часть района Кату.

В частности, электричества не будет на всем протяжении Vichit Songram Rd. от пересечения с Soi Bang Yai (улица за Big C) до перекрестка Ket Ho Junction (отделение почты) и дальше на север до пересечения с Phra Phuket Kaew.

Cреди прочего в зону отключения попадают пхукетский кампус Университета Принца Сонгкхла и несколько жилых поселков (см. карту).

РЕА приносит извинения за доставленные неудобства. Телефон для справок – 076-354379.

 

 

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