Часть Ката временно останется без света 20 мая

Как говорится в уведомлении офиса РЕА в Патонге, отключение электричества связано с необходимости проведения ремонтных работ на высоковольтных линиях.
В связи с проведением работ с 9:00 до 17:00 электричества не будет в нескольких локациях, расположенных вдоль Patak Rd на участке от Ocean View Residence и Santosa до рынка Mae Som Jid и Soi Patak 3. Основные зоны отключения приходятся на окрестности Santosa (там находится местная подстанция), Soi Patak 3 и Kade Kwan Rd.
РЕА приносит извинения за доставленные неудобства. Телефоны для справок – 076-345574 (офис РЕА в Патонге) и 1129 (единая горячая линия).
Также в РЕА можно обратиться, если электричество необходимо для неотложных нужд, таких обеспечение работы медицинского оборудования.