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Часть Ката временно останется без света 20 мая

Пхукетский офис Управления энергоснабжения провинций (РЕА) предупредил о плановом отключении электричества в части тамбона Карон в пятницу, 20 мая.

Новости Пхукета

19 Мая 2022, 04:50 PM
Зоны отключения энергоснабжения 20 мая в Ката. Фото: РЕА Patong

Зоны отключения энергоснабжения 20 мая в Ката. Фото: РЕА Patong

Как говорится в уведомлении офиса РЕА в Патонге, отключение электричества связано с необходимости проведения ремонтных работ на высоковольтных линиях.

В связи с проведением работ с 9:00 до 17:00 электричества не будет в нескольких локациях, расположенных вдоль Patak Rd на участке от Ocean View Residence и Santosa до рынка Mae Som Jid и Soi Patak 3. Основные зоны отключения приходятся на окрестности Santosa (там находится местная подстанция), Soi Patak 3 и Kade Kwan Rd.

РЕА приносит извинения за доставленные неудобства. Телефоны для справок – 076-345574 (офис РЕА в Патонге) и 1129 (единая горячая линия).

Также в РЕА можно обратиться, если электричество необходимо для неотложных нужд, таких обеспечение работы медицинского оборудования.

 

 

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