Часть Карона останется без света 24-25 января

Управление энергоснабжения провинции Пхукет (РЕА) сообщило о временном отключении света в ряде районов Карона в четверг и пятницу (24-25 января).

24 Января 2018 09:03:18

Фото: Таньялак Сакут

В уведомлении РЕА сообщается, что в четверг перебои с энергоснабжением ожидаются на улице Patak Rd. Без света останутся дома и офисы, находящиеся на всем протяжении улицы от храма Wat Karon до рынка Mae Somjit Market.

Кроме того, в четверг и в пятницу электричества не будет на улице Soi Moom-nai, находящейся в районе смотровой площадки Karon Viewpoint.

Перебои с энергоснабжением в оба дня ожидаются в период с 9:00 утра до 17:00 вечера.