Часть Канчанабури объявлена зоной бедствия из-за диких слонов

Власти провинции Канчанабури объявили тамбон Тха-Кханун зоной бедствия из-за регулярных набегов диких слонов на земельные участки фермеров.

14 Июня 2018 17:44:14

Фото: Piyarach Chongcharoen / Bangkok Post

Как сообщает Bangkok Post, губернатор Джитакиат Пхумсавад объявил тамбон Тха-Кханун в среду, 13 июня, почти через месяц после того, как в результате столкновения со слонами пострадал первый житель провинции.

За прошедшее с этого момента время получить травмы успели еще несколько местных фермеров, а 54-летний Тхамсин Ратананупаппот погиб.

Bangkok Post пишет, что объявление Тха-Кханун зоной бедствия должно ускорить выделение «экстренного бюджета» на решение проблемы и помощь пострадавшим, а также принятие мер для защиты жителей от диких слонов.

При этом последний раз слонов вблизи фермерских угодий жители Тха-Кхануна видели вчера. Тогда замечены были два или три слона, но в общей сложности речь идет о 50 слонах.