The Phuket News
FIFA WORLD CUP 2018
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Часть Канчанабури объявлена зоной бедствия из-за диких слонов

Власти провинции Канчанабури объявили тамбон Тха-Кханун зоной бедствия из-за регулярных набегов диких слонов на земельные участки фермеров.

Новости Пхукета

14 Июня 2018 17:44:14

Фото: Piyarach Chongcharoen / Bangkok Post
Фото: Piyarach Chongcharoen / Bangkok Post

Как сообщает Bangkok Post, губернатор Джитакиат Пхумсавад объявил тамбон Тха-Кханун в среду, 13 июня, почти через месяц после того, как в результате столкновения со слонами пострадал первый житель провинции.

За прошедшее с этого момента время получить травмы успели еще несколько местных фермеров, а 54-летний Тхамсин Ратананупаппот погиб.

Bangkok Post пишет, что объявление Тха-Кханун зоной бедствия должно ускорить выделение «экстренного бюджета» на решение проблемы и помощь пострадавшим, а также принятие мер для защиты жителей от диких слонов.

При этом последний раз слонов вблизи фермерских угодий жители Тха-Кхануна видели вчера. Тогда замечены были два или три слона, но в общей сложности речь идет о 50 слонах.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Часть Канчанабури объявлена зоной бедствия из-за диких слонов
Часть Канчанабури объявлена зоной бедствия из-за диких слонов
Китайские свадьбы как живой элемент культуры Перанакан на Пхукете
Китайские свадьбы как живой элемент культуры Перанакан на Пхукете
Следите за Чемпионатом мира вместе с «Новостями Пхукета»
Следите за Чемпионатом мира вместе с «Новостями Пхукета»
Не глазуньей единой: Три простых тайских блюда из куриных яиц
Не глазуньей единой: Три простых тайских блюда из куриных яиц
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Размер штрафов за нарушение ПДД в Таиланде

Размер штрафов за нарушение ПДД в Таиланде

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.