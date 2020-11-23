Центр реабилитации гиббонов ищет волонтеров

Центр реабилитации гиббонов, находящийся на территории природного заказника Khao Phra Thaew в Таланге, заявил, что ему нужны волонтеры для заботы о группе обезьян, которые должны быть в следующем году выпущены в дикую природу. Пять гиббонов живут не в самом центре, а в специальном вольере в джунглях, куда нужно регулярно доставлять припасы, причем сделать это можно только пешком.

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Семейство из пяти гиббонов переселили вглубь джунглей, и теперь им надо доставлять еду к вольеру. Фото: Gibbon Rehabilitation Project

Семейство из пяти гиббонов переселили вглубь джунглей, и теперь им надо доставлять еду к вольеру. Фото: Gibbon Rehabilitation Project

Семейство из пяти гиббонов переселили вглубь джунглей, и теперь им надо доставлять еду к вольеру. Фото: Gibbon Rehabilitation Project

Как пояснила волонтер центра Эмма Ле Корну, обезьян переселили в так называемый акклиматизационный вольер 22 ноября.

«Мы переместили семейство из пяти гиббонов, спасенных из брошенного зоопарка, в место последней акклиматизации перед выпуском в дикую природу, который должно состояться в феврале 2021 года. Чтобы помочь им с интеграцией в природные условия, мы будем ежедневно отправляться к их новому дому с необходимыми припасами и едой, необходимых для этой важной задачи. Мы ищем преданных волонтеров с умеренным уровнем физической подготовки, которые бы присоединились к нашей команде на маршруте в джунглях и помогли с доставкой припасов и еды», – рассказала госпожа Ле Корну.

Вольер находится в последнем (или одном из последних) участков уцелевших дождевых лесов на Пхукете. Путь по джунглям в одну сторону будет занимать три часа, за которые группа должна будет преодолеть около 4 км с подъемом на 420 м.

«Мы будем выходить из центра в 7:00 утра и возвращаться не позднее 16:00», – отметила госпожа Ле Корну.

Каждому волонтеру предстоит нести по 3 кг необходимых вещей и еды для гиббонов, также участники походов должны будут наблюдать за дождевыми лесами и собирать информацию об их состоянии. Соблюдение дисциплины принципиально важно.

«Этот природный резерв – нетронутые дикие джунгли. Вы должны всегда следовать нашим инструкциям», – подчеркнула волонтер Центра реабилитации гиббонов.

К участию в проекте допускаются лица не моложе 18 лет, владеющие английским языком (знание тайского будет бонусом). В команду приглашаются люди с «открытым разумом и жизнерадостным характером».Кроме физической формы от участников также требуется наличие страховки на случай непредвиденных происшествий.

«Берите с собой воду, еду и репеллент от насекомых. Дресс-код требует ношения рубашки с длинными рукавами, брюк и ботинок. Мы ищем людей, которые смогут уделять участию в проекте от двух до трех дней в неделю», – пояснила госпожа Ле Корну.

Кроме того, для участия в инициативе придется оплатить регистрационный сбор в размере 2,5 тыс. бат.

«Этот небольшой сбор позволяет всего лишь обеспечивать питанием половину наших гиббонов на один день. Но взамен вы пройдете обучающий курс, получите рубашку и свободный доступ к национальному парку в дни работы (стандартный сбор за вход составляет 200 бат)», – пояснила госпожа Ле Корну.

Центр реабилитации гиббонов в Таланге работает под управлением Фонда по спасению диких животных в Таиланде (WARF). Как отмечает генеральный секретарь организации Тханапхат Пайяккапорн, миссия организации – «помочь нелегально отловленным гиббонам вновь обрести свободу».

«Около 40 лет назад браконьерство поставило гиббонов на грань исчезновения с Пхукета. Эти маленькие обезьяны не только лишись привычной среды обитания из-за вырубки лесов, но и нелегально отлавливались для продажи в качестве домашних питомцев и эксплуатации в туризме. С 1992 года Центр реабилитации гиббонов спасает, реабилитирует и возвращает обезьян в дикую природу», – пояснил господин Пайяккапорн.

Помочь гиббонам может любой желающий, даже если находится не на Пхукете. У реабилитационного центра есть сайт, через который можно оставить пожертвование, купить сувенир или взять гиббона под финансовую опеку. Господин Пайяккапорн призывает делиться информацией о гиббонах с теми, кто не знает об их бедственном положении.

«Мы верим, что всякое усилие может быть полезно, чтобы вернуть самых умных представителей фауны Таиланда туда, где они должны жить... в дикую природу», – говорит генсек WARF.

Подать заявку на участие в проекте в качестве волонтера можно на сайте Gibbon Rehabilitation Project (www.gibbonproject.org), также связаться с центром можно по телефону 088 590 9714, через Facebook (GibbonRehabilitationProject) и по электронной почте grp@gibbonproject.org.







