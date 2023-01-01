Cathay Pacific возобновила рейсы на Пхукет из Гонконга

Гонконгская авиакомпания Cathay Pacific Airways возобновила прямые перелеты по маршруту между Гонконгом и Пхукетом. Первый рейс CX771 совершил посадку в пхукетском аэропорту утром 1 января.

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Прибытия в аэропорт Пхукета из-за рубежа с 1 ноября по 31 декабря (два первых месяца высокого сезона). Фото: Phuket Info Center

Рейсы CX771/ CX771 будут ежедневными, следует из данных FlightRadar24. Маршрут обслуживается лайнерами Airbus 321, время в пути составляет чуть более трех часов.

1 января на борту первого самолета Cathay Pacific на Пхукет прибыли 118 зарубежных туристов, отмечает пресс-служба пхукетского отделения госкорпорации Airports of Thailand (AoT). Гостям острова вручили по прибытию сувениры.

По состоянию за ноябрь и декабрь, два первых месяца высокого сезона, аэропорт Пхукета принял 578,926 тыс. авиапассажиров из-за рубежа, из них 244,946 тыс. в ноябре и 333,980 тыс. в декабре.

Гости из Гонконга входят во вторую десятку самых массовых по прибытиям зарубеных авиарейсами. За ноябрь их было 2016 человек, за декабрь – 2933, за два месяца в сумме – 4949.

Для сравнения, лидерами по прибытиям в оба месяца были россияне: 63,357 тыс. в ноябре; 98,147 тыс. в декабре и 161,504 тыс. в сумме за два месяца.

Впрочем, приведенные выше цифры не включают лиц, которые летели на Пхукет через Бангкок и проходили паспортный контроль в Suvarnabhumi, а финальный отрезок пути преодолевали на внутренних рейсах.

Первая десятка стран по прибытиям на Пхукет за ноябрь-декабрь выглядит следующим образом:

Россия – 161504 визита;

Индия – 63510;

Великобритания – 31974;

Австралия – 31531;

Сингапур – 31425;

Казахстан – 24673;

Германия – 22891;

Малайзия – 20861;

США – 15281;

Южная Корея – 14112;

Первая десятка стран по прибытиям только за декабрь:

Россия – 98147;

Индия – 34247;

Великобритания – 18746;

Сингапур – 18309;

Австралия – 16327;

Казахстан – 14014;

Малайзия – 12272;

Германия – 10547;

США – 8037;

Южная Корея – 7715.

Таким образом Казахстан за месяц поднялся на одну строчку вверх и в декабре стал уже шестым по прибытиям, хотя в ноябре находился на седьмом месте. Также переместились вверх Сингапур и Малайзия. Ранее Туристическое управление Таиланда (ТАТ) синхронно запустило промо-акции по продвижению отдыха в стране среди туристов из Сингапура и Малайзии с прицелом на публику с высокими уровнями доходов, а также на молодежь, которая ни разу в Таиланде еще не была.

По рынку Гонконга основным препятствием все время являлись собственные коронавирусные ограничения и запреты, действующие в этом специальном административном районе Китая. Гонконгские туристы, как и китайцы с материка, хотят в Таиланд, но их желания ограничивает политика по сдерживанию COVID-19, которая и на материке, и в SAR остается жесткой. О том, чем заняться в Гонконге, можно почитать здесь.