Cathay Pacific возобновила рейсы на Пхукет из Гонконга

Рейсы CX771/ CX771 будут ежедневными, следует из данных FlightRadar24. Маршрут обслуживается лайнерами Airbus 321, время в пути составляет чуть более трех часов.
1 января на борту первого самолета Cathay Pacific на Пхукет прибыли 118 зарубежных туристов, отмечает пресс-служба пхукетского отделения госкорпорации Airports of Thailand (AoT). Гостям острова вручили по прибытию сувениры.
По состоянию за ноябрь и декабрь, два первых месяца высокого сезона, аэропорт Пхукета принял 578,926 тыс. авиапассажиров из-за рубежа, из них 244,946 тыс. в ноябре и 333,980 тыс. в декабре.
Гости из Гонконга входят во вторую десятку самых массовых по прибытиям зарубеных авиарейсами. За ноябрь их было 2016 человек, за декабрь – 2933, за два месяца в сумме – 4949.
Для сравнения, лидерами по прибытиям в оба месяца были россияне: 63,357 тыс. в ноябре; 98,147 тыс. в декабре и 161,504 тыс. в сумме за два месяца.
Впрочем, приведенные выше цифры не включают лиц, которые летели на Пхукет через Бангкок и проходили паспортный контроль в Suvarnabhumi, а финальный отрезок пути преодолевали на внутренних рейсах.
Первая десятка стран по прибытиям на Пхукет за ноябрь-декабрь выглядит следующим образом:
- Россия – 161504 визита;
- Индия – 63510;
- Великобритания – 31974;
- Австралия – 31531;
- Сингапур – 31425;
- Казахстан – 24673;
- Германия – 22891;
- Малайзия – 20861;
- США – 15281;
- Южная Корея – 14112;
Первая десятка стран по прибытиям только за декабрь:
- Россия – 98147;
- Индия – 34247;
- Великобритания – 18746;
- Сингапур – 18309;
- Австралия – 16327;
- Казахстан – 14014;
- Малайзия – 12272;
- Германия – 10547;
- США – 8037;
- Южная Корея – 7715.
Таким образом Казахстан за месяц поднялся на одну строчку вверх и в декабре стал уже шестым по прибытиям, хотя в ноябре находился на седьмом месте. Также переместились вверх Сингапур и Малайзия. Ранее Туристическое управление Таиланда (ТАТ) синхронно запустило промо-акции по продвижению отдыха в стране среди туристов из Сингапура и Малайзии с прицелом на публику с высокими уровнями доходов, а также на молодежь, которая ни разу в Таиланде еще не была.
По рынку Гонконга основным препятствием все время являлись собственные коронавирусные ограничения и запреты, действующие в этом специальном административном районе Китая. Гонконгские туристы, как и китайцы с материка, хотят в Таиланд, но их желания ограничивает политика по сдерживанию COVID-19, которая и на материке, и в SAR остается жесткой. О том, чем заняться в Гонконге, можно почитать здесь.