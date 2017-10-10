C авиакомпаний Таиланда сняли красный флажок Международная организация гражданской авиации (ICAO) признала, что Таиланд смог повысить уровень авиационной безопасности, которые теперь соответствуют мировым стандартам. Новости Пхукета 10 Октября 2017 08:48:27 Самолет Bangkok Airways в аэропорту Самуи. Фото: Jakkrit Prasertwit / Wikimedia Commons О снятии с Таиланда красного флажка, указывающего на несоответствие требованиям ICAO, в понедельник, 9 октября, сообщило Управление гражданской авиации Королевства (CAAT). Таким образом на приведение стандартов в соответствие с мировыми нормами у Таиланда ушло около двух лет. Красный флажок напротив страны на сайте ICAO появился в середине 2015 года, напоминает ТАСС. «Снятие красного флага является поворотным моментом для авиационной индустрии Таиланда», – говорится в заявлении СААТ.