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Бывшая Lady Andaman затонула в бухте Чалонг-Бэй во второй раз

Туристическая лодка Dragon Boy, ранее носившая имя Lady Andaman, ушла на дно бухты Чалонг-Бэй, и в полиции не исключают, что в этот раз затопление лодки могло быть организовано преднамеренно.

Новости Пхукета

29 Августа 2018 14:10:51

В 2014 году в бухте Чалонг-Бэй затонуло судно Lady Andaman. Сегодня оно же (уже под другим названием) затонуло там же вновь.
В 2014 году в бухте Чалонг-Бэй затонуло судно Lady Andaman. Сегодня оно же (уже под другим названием) затонуло там же вновь.

Правоохранительные органы Пхукета начали расследование по факту затопления 80-футового туристического судна Dragon Boy, затонувшего в бухте Чалонг-Бэй около 11 утра среды, 29 августа.

Об инциденте The Phuket News рассказал местный экспат Сандо, ранее владевший этой лодкой. Именно Сандо был хозяином судна, когда оно впервые затонуло в районе пирса Чалонга в 2014 году.

Тогда лодка носила имя Lady Andaman, а причиной кораблекрушения стало столкновение с бетонным блоком. Нынешнее происшествие, впрочем, может оказаться предумышленно совершенным преступлением.

По словам Сандо, полиция располагает информацией о том, что около 8:00 утра некий человек на динги приплыл к Dragon Boy и поднялся на борт. Как указал бывший владелец лодки, у полицейских есть конкретный подозреваемый.

«Полиция проверила камеры видеонаблюдения, но эта часть акватории ими не покрывается», – заявил он.

Как рассказал Сандо, недавно лодка была приобретена новым владельцем, и из-за бюрократических процедур пока не имела страховки. Ее стоимость собеседник редакции оценил в 6 млн бат. При этом в 2014 году Сандо оценивал тогда еще свою лодку в 10 млн.

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