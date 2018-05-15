Брошенную подругой жительницу Пхукета отговорили от прыжка с моста

Полтора часа потребовалось полиции и спасателям, чтобы отговорить местную жительницу от прыжка с пешеходного моста на Thepkrasattri Rd вечером 14 мая.

15 Мая 2018 11:15:21

Около 23:50 понедельника, 14 марта, полиция и спасатели получили сообщение о том, что некая женщина готовится спрыгнуть с пешеходного моста на проезжую часть шоссе Thepkrasattri Rd. в районе окружного центра здравоохранения Thalang Health Care Centre.

Прибывшие по вызову сотрудники правоохранительных органов ограничили движение транспорта по шоссе, а спасатели тем временем приступили к переговорам с женщиной, пытаясь убедить ее отказаться от задуманного. Хотя высота пешеходных мостов на Thepkrasattri Rd. составляет 5,5 м, падение с такой высоты на асфальт могло привести к летальному исходу и тяжелым травмам даже при отсутствии транспорта на проезжей части.

Через полтора часа женщина спустилась и рассказала, что планировала покончить с собой, после того, как рассталась с подругой, с которой находилась в отношениях на протяжении года. Пытавшаяся прыгнуть с моста женщина оказалась 38-летней жительницей Чернг-Талей.

«Новости Пхукета» напоминают, что лица, нуждающиеся в поддержке психологов, могут получить помощь в центре Samaritans of Thailand. Телефоны круглосуточной горячей линии: 02-713-6791 (англ.) и 02713-6793 (тайск.).