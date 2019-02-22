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Бродячие собаки напали на ребенка в Ао-Нанге

Пятилетний мальчик из Финляндии был госпитализирован после нападения стаи бродячих собак в Ао-Нанге в среду, 20 февраля.

Иккапоп Тхонгтуб

22 Февраля 2019, 10:37 AM
Фото: Sutee Krabii

Фото: Sutee Krabii

В результате нападения собак пятилетний Ээми Никула получил многочисленные царапины и укусы в области спины, торса, ягодиц, правой голени и шеи. Последняя рана вызывает у врачей наибольшие опасения. Находится ребенок в больнице Krabi Nakharin International Hospital, все необходимые прививки (в том числе против бешенства) ему уже сделаны.

Отец мальчика – 30-летний Аппо Никула – рассказал, что нападение собак произошло около 18:30, когда он вместе с Ээми и вторым своим сыном собирался уходить с пляжа. Ээми направился к воде, чтобы смыть с ног песок, когда его атаковали четыре или пять псов. Другие находившиеся на пляже люди помогли господину Никуле отогнать животных, пока отец на руках выносил ребенка в безопасное место.

Пострадавшего ребенка уже посетил в больнице палад административной организации (OrBorTor) Ао-Нанга Панкум Киттитхорнкун. Он заверил, что ежегодно местные власти проводят кампании по вакцинации и стерилизации бродячих собак, но работа осложняется тем, что на улицах регулярно оказываются все новые животные, которых выбрасывают хозяева.

Как пояснил господин Киттитхорнкун, сотрудники профильных ведомств получили распоряжение организовать отлов собак, напавших на ребенка.

«Нам нужно знать, сколько там подобных собак и привиты ли они от бешенства», – заявил он.

По словам господина Киттитхорнкуна, нападение собак на человека произошла на пляже в Ао-Нанге впервые.

«Мы должны оперативно принять меры, чтобы не допустить повторения этого», – добавил чиновник.



 

 

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