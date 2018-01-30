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Британец получил условный срок после гибели подруги в ДТП

Пхукетский суд вынес вердикт по делу Дэнни Глаcса, подруга которого погибла в дорожной аварии в мае прошлого года. Находившийся за рулем скутера британец приговорен к 1,5 годам условно и штрафу в 15 тыс. бат.

Новости Пхукета

30 Января 2018 13:10:39

Дэнни Гласс в полицейском участке Таланга после ДТП. Фото: The Phuket News
Дэнни Гласс в полицейском участке Таланга после ДТП. Фото: The Phuket News

Прокурор провинции Пхукет Бунтоб Лантхонг подтвердил «Новостям Пхукета», что местный суд вынес вердикт по резонансному делу британского блогера и резидента Пхукета Дэнни Гласcа. 28-летний британец признан виновным в опасном вождении, повлекшем за собой смерть человека, и приговорен к 1,5 годам тюрьмы условно и штрафу в размере 15 тыс. бат.

Дэнни Гласс и его беременная подруга Софи Роуз попали в мотоциклетную аварию на Thepkrasattri Rd. около полудня 8 мая 2017 года. Находившийся за рулем скутера Гласс не справился с управлением, в результате чего байк упал на асфальт, а пассажирка попала под колеса грузовика, следовавшего в попутном направлении. От полученных травм 41-летняя Роуз скончалась на месте, у женщины остался пятилетний сын от «предыдущих отношений».

Как объяснял сразу после аварии Гласс, в момент перед падением он двигался по прямой. Затем британцу пришлось тормозить, поскольку на тормоза неожиданно нажал водитель следовавшего перед ним транспортного средства. В материалах дела, впрочем, говорится, что Гласс маневрировал, объезжая транспортное средство впереди себя, а грузовик следовал не прямо за ним, а в соседнем ряду справа.

После аварии Дэнни Гласс признал выдвинутые против него обвинения в опасном вождении. При этом водитель грузовика – 30-летний Наттавут Кимсы из провинции Пханг-Нга – обвинения в свой адрес отверг, ввиду чего дело против него было выделено в отдельное производство. По делу в отношении Наттавута Кимсы судебный вердикт еще не вынесен.

 

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