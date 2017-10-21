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Бренд SureStay начал азиатскую экспансию

Представленный год назад бренд SureStay международной сети Best Western дебютировал в Таиланде.

Новости Пхукета

28 Октября 2017 14:00:00

Фото: SureStay Plus Hotel by Best Western Sukhumvit 2
Фото: SureStay Plus Hotel by Best Western Sukhumvit 2

В октябре 2017 года двери открыл SureStay Plus Hotel by Best Western Sukhumvit 2 в Бангкоке, ставший первым отелем SureStay в Таиланде и всей Юго-Восточной Азии.

Расположенная в районе Сукхумвит гостиница располагает фондом в 85 номеров двух типов. Проект нацелен как на деловых путешественников, так и на туристов, ищущих качественные, но относительно доступные варианты размещения (от 4000 бат). В стоимость размещения включен бесплатный завтрак и Wi-Fi в номере.

«Мы верим, что этот отель изменит весь сегмент premium economy. Бангкок давно славится доступными вариантами размещения. Сочетающий простоту и доступность отелей эконом-класса с международными стандартами качества глобальной сети бренд SureStay гарантированно привлечет как бизнес-путешественников, так и туристов», – заявил управляющий директор по международным операциям Best Western в Азии Оливер Берривин.

Best Western представила SureStay в прошлом году. В пакет входят три бренда: классический эконом-класс SureStay, премиум-эконом SureStay Plus и среднеценовой SureStay Collection. Активнее всего франшиза SureStay продается в США, где уже несколько десятков отелей были брендированы как SureStay. К концу 2017 года Best Western намерена довести размер портфолио до 100 отелей: как уже работающих, так и готовящихся к открытию.

«Мы видим рост спроса на брендированные отели эконом-класса и низкого/среднего класса в ключевых городах Азиатско-Тихоокеанского региона. SureStay идеально подходит для того, чтобы заполнить эту нишу, и в ближайшее время мы планируем представить свой концепт во всем большем числе городов», – отмечает господин Берривин.

 

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