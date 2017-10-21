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Бранч в день Мельбурнского кубка пройдет в Outrigger

Фонды Good Shepherd и Phuket Has Been Good To Us проведут традиционный благотворительный бранч 7 ноября.

Новости Пхукета

21 Октября 2017 10:45:30

Фото: Phuket Has Been Good To Us
Фото: Phuket Has Been Good To Us

В каждой стране есть свои особенные дни, когда движение на улицах останавливается и вся жизнь замирает. В Австралии это происходит в ноябре, когда на ипподроме Flemington Park разыгрывают Мельбурнский кубок. Причем главные скачки года – событие не только спортивное, но и светское.

В этом году скачки пройдут 7 ноября, а на Пхукете почувствовать атмосферу кубка можно будет в гостиницу Outrigger, где фонды Good Shepherd и Phuket Has Been Good To Us проведут традиционный благотворительный бранч.

Как и в прежние годы, участников бранча будет ждать разнообразная программа, которая начнется в 9:00 утра. Перед началом скачек гости смогут продегустировать блюда и напитки от шеф-повара Outrigger, а судейская коллегия тем временем выберет победителей конкурса светских нарядов в номинациях «Лучшая шляпка», «Лучший женский костюм», «Лучший мужской костюм» и «Самый стильный столик».

Гонки стартуют в 11:00 утра, а когда последняя лошадь на Flemington Park пересечет финишную линию, в Outrigger начнутся танцы. Обязательный элемент программы – который будет присутствовать и в этот раз – лотерея с ценными призами от партнеров мероприятия. Пожертвование за участие в благотворительном бранче – 2500 бат с человека.

Приобрести билеты и получить дополнительную информацию можно на сайте www.phukethasbeengoodtous.org/donate/index и по эл. почте info@phukethasbeengoodtous.org. Газета The Phuket News является спонсором мероприятия.

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