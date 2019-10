Дата/Время начала: 5 Ноября 2019, 09:00 AM - 5 Ноября 2019, 02:00 PM Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Леди и джентльмены Пхукета. Благотворительный фонд The Good Shepherd, фонд Phuket Has Been Good To и отель Angsana Laguna Phuket с радостью сообщают о проведении ежегодного бранча в день скачек за Мельбурнский кубок 2019. Мероприятие пройдет 5 ноября в Angsana Laguna Phuket с 9:00 до 14:00. Дресс-код: английские скачки. Взнос за участие: 3000 бат. Напитки и еда без ограничений. Заказ билетов по эл. почте tina@phukethasbeengoodtous.org.