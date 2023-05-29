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Bolt заявил, что удовлетворяет требованиям для работы на Пхукете

Представители компании Bolt заявили, что их приложение «удовлетворяет всем юридическим требованиям для работы на Пхукете». Такой ответ редакция The Phuket News получила от компании на фоне новостей Phuket Info Center о том, что сервис был еще 12 мая одобрен Департаментом наземного транспорта Таиланда (DLT). Ни на страницах DLT, ни на страницах Bolt информации об этом нет, но Phuket Info Center уже опубликовал обновленный список из семи легальных приложений, где этот сервис имеется.

Новости Пхукета

30 Мая 2023, 08:00 AM
Фрагмент нового списка одобренных приложений для заказа такси, опубликованного Phuket Info Center. Фото: Phuket Info Center

Фрагмент нового списка одобренных приложений для заказа такси, опубликованного Phuket Info Center. Фото: Phuket Info Center

Новый список приложений, одобренных приложений для заказа такси, опубликованного Phuket Info Center. Фото: Phuket Info Center

Новый список приложений, одобренных приложений для заказа такси, опубликованного Phuket Info Center. Фото: Phuket Info Center

Сообщение о том, что Bolt был одобрен властями Таиланда как сервис заказа такси, было опубликовано на странице Phuket Info Center около 9:00 утра 29 мая. В качестве доказательства страница привела ссылку на заявление Bolt.eu на Goggle Sites, где говорится, что DLT одобрил ее как «поставщика электронных услуг» еще 12 мая.

Ни на сайте DLT, ни на сайте Bolt (включая их страницы в соцсетях) объявлений о смене статуса не было, хотя с 12 мая прошло уже больше двух недель. Никаких заявлений не делал и пхукетский офис ведомства PLTO.

Примерно в 11:30 страница Phuket Info Center выпустила обновление по теме Bolt, опубликовав новый список одобренных приложений для заказа такси по состоянию на «29 мая 2023 года». В списке значатся семь сервисов: Hello Phuket, Grab, AirAsia Super App, Bonku, Asia Cab (CABB), Bolt и Robinhood. В списке не одобренных значатся inDriver и Maxim.

Страница Phuket Info Center не указала происхождение этой картинки. Ни на сайте DLT, ни на странице ведомства в Facebook она не публиковалась.

Представители Bolt.eu ответили на запрос The Phuket News следующее: «Мы хотели бы завериить вас, что Bolt отвечает всем юридическим требованиям для работы приложения на Пхукете и полностью сотрудничает с местными властями».

Новость об одобрении Bolt в качестве сервиса заказа такси на Пхукете вышла на фоне масштабной кампании партии Move Forward по реформированию системы такси и общественного транспорта на Пхукете.

В частности, будущие депутаты парламента от Move Forward (победители выборов в трех округах провинции) подали петицию за допуск такси Grab и других подобных сервисов в аэропорт; добились от PLTO списка легальных типов такси на острове; обсудили с шефом полиции проблему шоферских картелей и встретились с губернатором по вопросу развития автобусных маршрутов на острове.

Три пункта из четырех (за исключением автобусов) напрямую касаются водителей, работающих через мобильные приложения, из которых на Пхукете легальными считаются только Grab и Hello Phuket, а Bolt и inDriver находятся в списке еще не одобренных. При этом сами приложения Bolt и inDriver вполне рабочие.

Одним из прорывных моментов стала опубликованная классификация типов такси на Пхукете – желтых, зеленых и белых. Под последними понимаются именно легальные водители Grab и Hello Phuket на автомобилях с черно-белыми номерами. При этом PLTO в публичных заявлениях до сих пор относит всех таксистов на таких машинах к нелегалам.

 

 

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