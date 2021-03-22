Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Большой субботник пройдет на Пхукете 1 апреля

Ассоциация отелей Пхукета (PHA) в лице своей рабочей группы по экологическим инициативам анонсировала большой субботник, который должен пройти 1 апреля. Уборка запланирована по всему острову, а также под водой.

Новости Пхукета

22 Марта 2021, 11:03 AM
Фото: РНА

Фото: РНА

Волонтеры из числа сотрудников входящих в организацию отелей – там их именуют «зелеными чемпионами» – выйдут на уборку в 8:00 утра в 11 выделенных зонах. К ним присоединятся и другие неравнодушные лица.

Исключением будет зона в районе пляжа Ката, где первый этап субботника ( на земле и под водой) начнется 28 марта.

Более подробную информацию можно найти по этой ссылке.

Организация призывает всех жителей острова присоединиться к субботнику и поддержать инициативу РНА. Задать уточняющие вопросы можно через Facebook, а также по телефону 076 609 258 или по эл. почте info@phukethotelsassociation.com.



 




 

 

Have a news tip-off? Click here

Зеленая энергия по доступной цене
Декоративные акулы Fin Art и экологическая миссия их создателей
Зеленый дом: Богомолы в тайском саду
Все оттенки красного: Гибискус в пхукетском саду
Полезные обитатели тайского сада
Мы этим дышим: Как улучшить качество воздуха на Пхукете
Fin Arts: Искусство в помощь акулам
Практичная поросль: Пхукетские пальмы, часть 3
Хвост веером: Пхукетские пальмы, часть 2
Пхукетские пальмы, часть 1
15 способов уменьшить свой пластиковый след на планете
Остролистные растения в тайском саду
Леса на воде: Мангровые заросли восточного побережья Пхукета
Сила действия: Почему пляжные субботники имеют смысл
Central Food Hall и Tops перестанут выдавать пластиковые пакеты по вторникам

 

Smarter Energy Solution Phuket
Thai Residential
Art-Tec Design
QSI International School Phuket

 