Большой субботник пройдет на Пхукете 1 апреля

Ассоциация отелей Пхукета (PHA) в лице своей рабочей группы по экологическим инициативам анонсировала большой субботник, который должен пройти 1 апреля. Уборка запланирована по всему острову, а также под водой.

Новости Пхукета

22 Марта 2021, 11:03 AM

Фото: РНА

Волонтеры из числа сотрудников входящих в организацию отелей – там их именуют «зелеными чемпионами» – выйдут на уборку в 8:00 утра в 11 выделенных зонах. К ним присоединятся и другие неравнодушные лица.

Исключением будет зона в районе пляжа Ката, где первый этап субботника ( на земле и под водой) начнется 28 марта.

Более подробную информацию можно найти по этой ссылке.

Организация призывает всех жителей острова присоединиться к субботнику и поддержать инициативу РНА. Задать уточняющие вопросы можно через Facebook, а также по телефону 076 609 258 или по эл. почте info@phukethotelsassociation.com.













