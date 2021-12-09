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Большой индийский новогодний бранч в Portosino

Дата/Время начала: 1 Января 2022, 12:00 PM - 1 Января 2022, 04:30 PM

New Years Day Grande Indian Brunch at Portosino

New Years Day Grande Indian Brunch at Portosino

New Years Day Grande Indian Brunch at Portosino

New Years Day Grande Indian Brunch at Portosino

New Years Day Grande Indian Brunch at Portosino

New Years Day Grande Indian Brunch at Portosino

New Years Day Grande Indian Brunch at Portosino

New Years Day Grande Indian Brunch at Portosino

New Years Day Grande Indian Brunch at Portosino

New Years Day Grande Indian Brunch at Portosino

New Years Day Grande Indian Brunch at Portosino

New Years Day Grande Indian Brunch at Portosino

New Years Day Grande Indian Brunch at Portosino

New Years Day Grande Indian Brunch at Portosino

Отметить первый день нового 2022 года на специальном большом индийском бранче. Мероприятие начнется в полдень. Гостей ждут аутентичные индийские блюда с нотками со всего мира, а также музыка, игристое и отличная атмосфера! Место проведения: Portosino. Развлекательная программа: DJ, живой музыкальный ансамбль и многое другое. Меню: аутентичная индийская кухня в глобальном прочтении. Места: количество мест ограничено, бронируйте заранее! Время: 12:00-16.30. Дата: 1 января 2022. Цена бранча: 1499++ бат. Цена бранча с напитками без ограничений: 2022++ бат. Цена для детей 6-12 лет: 699++ бат (дети до 6 лет едят бесплатно при наличии оплатившего бранч взрослого). Предварительное бронирование по эл. почте ha224-fb1@accor.com или через Facebook Messenger. *Цены указаны за человека без учета налогов и сервисного сбора.

С кем связаться: Avista Grande Phuket Karon - MGallery
Адрес: 38 Soi Luang Phor Chuan Rd, Amphur Muang Phuket 83100
телефон: 062-669-9090
Веб-сайт:
http://www.avista-grande-phuket-karon.co...

 

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