Большой индийский новогодний бранч в Portosino

Дата/Время начала: 1 Января 2022, 12:00 PM - 1 Января 2022, 04:30 PM Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Отметить первый день нового 2022 года на специальном большом индийском бранче. Мероприятие начнется в полдень. Гостей ждут аутентичные индийские блюда с нотками со всего мира, а также музыка, игристое и отличная атмосфера! Место проведения: Portosino. Развлекательная программа: DJ, живой музыкальный ансамбль и многое другое. Меню: аутентичная индийская кухня в глобальном прочтении. Места: количество мест ограничено, бронируйте заранее! Время: 12:00-16.30. Дата: 1 января 2022. Цена бранча: 1499++ бат. Цена бранча с напитками без ограничений: 2022++ бат. Цена для детей 6-12 лет: 699++ бат (дети до 6 лет едят бесплатно при наличии оплатившего бранч взрослого). Предварительное бронирование по эл. почте ha224-fb1@accor.com или через Facebook Messenger. *Цены указаны за человека без учета налогов и сервисного сбора.