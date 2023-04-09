Больше, чем двое. Джеффри Севилья, его джаз и их день 30 апреля

Джаз. Музыкой Пхукета всегда был джаз. Сколько бы ни крутил Патонг свой «Отель “Калифорния”», но сердце настоящего, реального Пхукета билось в синкопированном ритме джаза, который играли и в переулках Старого города, и в дорогих отелях западного побережья. В преддверии возвращения Дня джаза (30 апреля) мы поговорили с его организатором Джеффри Севильей и постарались передать хотя бы одну из сторон пхукетского джаза в тексте.

Антон Махров

Джеффри Севилья и его джаз пережили в Таиланде и цунами, и пандемию, и несколько военных переворотов. И их песня звучит. Фото: Jeffrey Sevilla

Если спросить кого угодно про главный апрельский праздник в Таиланде, то большинство, без сомнения назовут Сонгкран. Большинство – но не все. Рискну предположить, что Виттая Сингкала, отметит другое событие, равно как и Джеффри Севилья. У обоих в апреле есть свои собственные главные дни.

Ритм пхукетских переулков

Филиппинец Севилья приехал на Пхукет на рубеже 1996 и 1997 годов. Джазовый пианист по призванию и по профессии, он обосновался в скромной мансарде в Старом городе, которой хватало, чтобы ночевать. Большую же часть времени Джеффри проводил за фортепиано, играя в пхукетских отелях и ресторанах.

Примерно три года спустя музыкант открыл свой собственный музыкальный бар в Тауне, и так получилось, что его Music Matter на долгие годы стал домом для множества местных исполнителей и их аудитории. В Music Matter играли и слушали, спорили и соглашались, ссорились и мирились. Там была жизнь – грустная, веселая. Синкопированная.

Разумеется, именно Music Matter стал площадкой для Международного дня джаза на Пхукете, отмечаемого 30 апреля по всему миру. Об особой роли этой музыки для Таиланда сказано немало, но для Пхукет-Тауна джаз и блюз – это один из базисов городского духа, как столетние шопхаусы, крепкий кофе и автобусы сонгтэу.

Помню, как сам впервые попал на фестиваль на Chana Charoen Rd. и стоял, озираясь: «А где бар? А где сцена?» Улица была полна людей, над ней звучала музыка. Прекрасные барышни с моей работы в тот вечер нарядились в элегантные коктейльные платья, но до концерта добирались на своих злых мини-мотардах Kawasaki KSR. Это было торжество эклектики, гармония в хаосе, квинтэссенция джаза в городе. А потом пришел COVID, и Music Matter его не пережил.

Сыграй мне мой остров

«Я обожаю Пхукет-Таун, это настоящее сокровище ЮНЕСКО, памятник культурного наследия. Но я, к сожалению, не властен над временем. Был COVID...» – разводит руками Джеффри, сидя за столиком в КЕР, где только что отыграл полуденный сет на фортепиано.

Именно это место будет площадкой Международного дня джаза 30 апреля. Пхукетского вайба тут не меньше, чем в Старом городе, хотя он другой – здесь тон задает залив Чалонг-Бэй с его пирсом, лодками и плеском волн. Я, конечно, ностальгически вздохну по Тауну, но и не поспорю, что пирс в Чалонге – тоже знаковое место и для острова, и для меня лично.

«Мне очень нравится, что мы прямо на берегу залива, это тоже совершенно особенное место. Играя на природе, ты чувствуешь ее атмосферу, слышишь ее звуки, играешь мелодии самой природы, тропические мелодии тропического острова», – говорит Джеффри.

Магия музыки в гавани цепляет сразу. Перед встречей с Джеффри я зашел на выступление Аниты Уильямс, а потом вернулся ради Леви (Ливая) Аниверсарио и самого Джеффри Севельи. Апрель в KEP объявлен месяцем джаза, так что вокалистку из Дублина можно слушать каждую среду на джэмах с Севильей и американским саксофонистом Томом Нунаном. Концерты проходят в формате открытого микрофона, там что программа не приестся .

Два мартовских вечера латиноамерикансого дзажа я пропустил, но вообще-то джазовая сцена Пхукета уже отошла от коронавирусного шока, и события происходят регулярно. По вторникам джазовые музыканты собираются в Michelangelo’s в Тауне. Через дверь находится Bebop, но что там и когда – я не в курсе. Джеффри тоже ничего определенного не сказал, но зато порекомендовал джазовый квинтет по понедельникам в Siam Supper Club в Лагуне. А ведь есть еще джазовые среды в Benny’s с Анастасией и Рамилем, есть Малика Казакова, выступавшая недавно на дне рождения Eden Grill.

Я не оставляю надежды, что Джеффри расширит круг мероприятий, которые анонсирует на свой странице Phuket Jazz Community в Facebook. Но пока что на повестке – Phuket International Jazz Day в воскресенье, 30 апреля.

Он – это джаз

«Я не организатор ивентов, я не бизнесмен. Я просто рядовой музыкант, я люблю играть джаз, вот и все. Джаз для меня – это то, как я живу. Мой стиль жизни – джаз. Почему ты делаешь так? Это джаз. Почему такая рубашка? Это тоже джаз», – говорит Джеффри, со смаком растягивая название жанра – «джээээззз».

Филиппинец называет себя волонтером местного джазового сообщества, который и играет сам, и собирает других музыкантов. В этот раз на Дне джаза ждут американца Стива Кэннона из Бангкока, китайского музыканта из Сингапура Майкла По, Керсли Пирон с Маврикия. Также будут самые разные тайские музыканты плюс Клаус Циммерманн со своей интернациональной командой Jazzroxx и многие другие. Вход бесплатный, но организаторы просят пожертвовать 100 бат на дело мира во всем мире.

«Смысл фестиваля – распространять джазовую музыку, выстраивать культурный диалог через джаз. Дело в том, что джаз инклюзивен, он объединяет людей и сам не может ограничиваться одной культурой, в нем нельзя жить соло. Чтобы играть джаз, нужно соединять, нужно путешествовать: брать американское, бразильское, английское... Играя джаз, ты создаешь мультикультурную гармонию, нельзя выбрать какую-то одну культуру и остановиться на ней», – объясняет идею Джеффри.

Инклюзивность джаза распространяется на всех, даже на меня, хотя я и путаю Джей Джея Джонсона с Си Джеем Джонсоном. Но Джеффри убежден, что джаз можно сделать из всего, и любая мелодия может быть джазом. А это значит, что у джазовой музыки на острове больше, чем два поклонника: это и Джеффри Севилья? и сразу весь Пхукет со всеми его парнями в странных рубашках и девушками в коктейльных платьях на Kawasaki KSR.